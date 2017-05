Rajoy vaticina "buenos momentos" si se mantienen las reformas adoptadas

Mariano Rajoy lanzó ayer un mensaje de "optimismo-realismo" a los representantes de las 106 grandes empresas que integran el Instituto de Empresa Familiar, que ayer celebró su asamblea anual de socios. El presidente del Gobierno les dijo al concluir su intervención en la clausura del cónclave: "Vienen por delante buenos momentos aquí y en el conjunto de la UE", un vaticinio que se apoya en la previsión de los países que la integran crecerán al menos durante tres años después de que "se empiezan a disipar algunos condicionamientos políticos que podrían existir", justo un par de días después de los resultados de la elecciones presidenciales francesas, ganadas por Emmanuel Macron.

Sin embargo, dejó claro que la clave para lograr esos buenos momentos es "no equivocarse" y en el caso concreto de España, "mantener las reformas adoptadas, que han funcionado".

La reforma más importante por emprender es la de las pensiones"

"Vamos en la buena dirección, la clave es que no nos equivoquemos", recalcó el jefe del Ejecutivo, quien enfatizó al auditorio que, antes que en la ejecución de nuevas reformas estructurales, su "mayor preocupación" es manteneder las ya emprendidas, consciente de que hay partidos políticos que tienen la intención de revocarlas.

Y es que el contexto político estuvo muy presente en el discurso económico de Rajoy. Varias veces recordó que el PP tiene 137 diputados y que para aplicar reformas hay que sumar 176 -la mayoría absoluta del Congreso-, lo que exige acuerdos con más grupos parlamentarios.

Entre esos acuerdos está el apoyo necesario para poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), tras haber superado la votación de enmiendas a la totalidad con un empate a 175 votos. "Pero para aprobarlos serán necesarios 176", recalcó Rajoy, que llamó a los demás grupos a "un ejercicio de responsabilidad por parte de todos". "Sin duda, estamos ante un asunto muy importante. Será muy instructivo conocer las razones y los argumentos por los cuales algunos no querrán colaboran en la aprobación, a mí no se me alcanza ninguno", dijo.

Rajoy defendió su gestión en las tres legislaturas que lleva, especialmente en la completa en la que emprendió las reformas. También recordó que tras el enrome esfuerzo realizado por los españoles se está en el camino de la recuperación, recordando que el Gobierno acaba de revisar la previsión de crecimiento del 2,5% al 2,7% del PIB para este año, y se apoyó en esta buena trayectoria para defender el mantenimiento de las reformas y la consolidación fiscal, en el medio plazo los resultados "serán buenos". En línea con lo anunciado por el ministro Luis de Guindos, Rajoy concretó que la economía crecerá a una media del 2,5% hasta 2020, con 500.000 empleos más cada año y con una posición "próxima de equilibrio presupuestario" en 2020, del -0,5% del PIB, lo que permitirá salir del procedimiento de déficit excesivo ya en 2018. Porque cumplir con el déficit sigue siendo un "compromiso ineludible", dijo, recordando que para este año hay que dejarlo en el 3,1%, el 2,2% en 2018, el 1,3% en 2019 y el 0,3% en 2020. Además, reiteró el mensaje del Gobierno de que se pueden conseguir esos objetivos "sin necesidad de medidas de ajuste adicionales".

De entre las reformas que sí habría que emprender en esta legislatura la de las pensiones es a juicio del presidente del Gobierno la "más importante", porque recordó que supone el 40% del gasto presupuestario. "Sería muy positivo que hubiera consenso entre los partidos razonables en el tema de pensiones y cotizaciones", dijo, aunque aclaró que entre los planes que maneja su Gabinete no está subir las cotizaciones. Un pacto educativo y la financiación de la sanidad y las comunidades autónomas son otras de las reformas que se plantea.

Y es que, previamente, el presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Ignacio Osborne, había señalado que ya es el momento de acometer reformas de calado "un sitio mejor para vivir y para desarrollar la actividad empresarial".

Osborne reivindicó el papel protagonista de la empresa familiar en el desarrollo económico española de los últimos 25 años, que ahora cumple el IEF, que ha permitido tener un tejido productivo "más sólido y un país mejor, más desarrollado y más justo", que cuando nacieron en 1992.