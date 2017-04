Ryanair operará vuelos en conexión a finales de 2017

Ryanair ha anunciado este jueves la cuarta fase de su programa Siempre Mejorando, que tendrá hasta once novedades, entre las que destacan sus nuevos vuelos con conexión a finales de este año, ofreciendo así la posibilidad de que sus viajeros conecten con otros destinos.

Así, los usuarios de la aerolínea irlandesa podrán ahora contratar operaciones con conexión dentro de la propia red de la empresa o también con otras aerolíneas, sin la necesidad de tener que viajar sí o sí desde punto a punto.

El jefe de marketing de la compañía, Kenny Jacobs, desveló, a través de Facebook Live, que también habrá tarifas más bajas y que con la fase dos de My Ryanair los clientes dispondrán de ofertas e incentivos diseñados a medida.

Por otro lado, Ryanair Rooms contará con más patners y opciones de alojamiento y Ryanair Holidays se lanzará en todos los mercados con hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas.

En esta cuarta fase del programa, la aerolínea irlandesa también rediseñará y mejorará sus tarifas Plus (Regular, Plus y Flexi-Plus), además de ofrecer una nueva función de búsqueda y acceso a contenidos personalizados para cada usuario a través de su aplicación Into the Blue.

Finalmente, los clientes podrán efectuar reservas pre-registradas y auto chek-in para vuelos de ida y vuelta. "En los últimos tres años, hemos visto reflejado el éxito del programa Siempre Mejorando en un aumento de los factores de ocupación y un número récord de pasajeros, que ha aumentado en más del 50%", señaló Jacobs.

"A medida que ampliamos la red de rutas, nuestros clientes podrán reservar por primera vez vuelos de conexión de Ryanair a través de Ryanair.com, con un servicio que alimentará vuelos de otras compañías aéreas a finales de este año. Aunque seguiremos innovando, lo único que no va a cambiar serán nuestras tarifas bajas, pero seguiremos ampliando nuestra flota, el número de pasajeros que transportamos y nuestras rutas", sentenció.

Fases anteriores

Ryanair decidió lanzar este plan en 2014 con diferentes medidas para mejorar su atención al cliente, como permitir una segunda bolsa de mano, reducir el recargo por imprimir en el aeropuerto la tarjeta de embarque o eliminar los anuncios a bordo de algunos vuelos.

Por otra parte, la aerolínea realizó la renovación de su web, introdujo mejoras en su aplicación móvil, con las que permitió descargar tarjetas de embarque, y presentó los nuevos productos Family Extra y Business Plus.

Otro de sus lanzamientos fue la tarifa Leisure PLUS, a través de la cual los pasajeros pudieron embarcar con un bulto de hasta 20 kilos, disfrutar de asientos reservados y prioridad de embarque y de más espacio entre asientos.