Sevilla vuelve a los 700.000 afiliados y se queda cerca de bajar de 200.000 parados

Otro mes muy bueno para Sevilla en lo que al mercado laboral se refiere, al menos en los grandes números. El final de la temporada alta para la provincia -veremos si en junio el dinamismo resiste- deja 4.955 parados menos y 6.534 afiliados más a la Seguridad Social. Con ello Sevilla rebasa una barrera psicológica y está muy cerca de superarse otra. Así, supera los 700.000 afiliados de nuevo (700.350, en concreto) tras seis años completos, desde mayo de 2011, en los que mes tras mes se estuvo por debajo de esa cifra. Antes de la crisis, lo normal era estar por encima y de hecho el récord de cotizantes data de noviembre de 2007, cuando se alcanzaron los 772.697. Todavía se está muy lejos de esa cifra, pero se ha andado una buena parte del camino. Desde el suelo de la crisis (agosto de 2013, con 626.660 afiliados) se han creado en la provincia 73.690 empleos y quedaría al menos otro tanto para recuperar lo perdido a lo largo de la crisis.

Respecto al paro, la provincia se coloca al borde de bajar de 200.000, con 202.838 desempleados, un nivel que no se conocía desde septiembre de 2010 y que se sitúa ya lejos del récord de la crisis alcanzado en febrero de 2014 con 259.932 desempleados. Pero también está todavía a una gran distancia de los 105.822 que había en mayo de 2005, el nivel más bajo del periodo precrisis. En cualquier caso, parece que habrá que esperar a la segunda mitad de año para bajar de 200.000 parados, ya que junio suele ser un mes muy irregular y si hay reducciones del desempleo no son muy fuertes. La del año pasado, con 2.554 personas menos en las listas de empleo, fue la mayor caída desde 1999 y no daría para rebasar los 200.000. Julio y agosto, además, suelen ser meses malos.

Más allá de barreras psicológicas, la caída del paro en mayo es la mayor desde 2003 y el alza de la afiliación es la más intensa desde 2006. Y si bueno es el dato mensual, mejor aún es el anual, que es más fiable, ya que refleja una tendencia sostenida en el tiempo. Así, de mayo de 2016 a mayo de 2017 el desempleo ha caído en 26.513 personas, la mayor caída de la historia estadística, y más del doble de la del periodo anterior (mayo de 2015-mayo de 2016), cuando el descenso fue de 11.326. La subida anual de la afiliación es de 26.667 personas, una cifra muy similar a la bajada del paro. Eso indica que la reducción del desempleo se debe exclusivamente a la creación de empleo y no al abandono del mercado laboral, como sucedió en muchas etapas de la crisis. En cualquier caso, el espectacular alza supera a las de los años anteriores (6.266 en 2016 y 18.325 en 2015) y es la mayor desde 2007.

También es el mejor arranque de año (enero-mayo) desde 2007. Desde enero se han creado 10.893 empleos y sólo en marzo, abril y mayo casi 20.000 (19.793). También son los primeros cinco meses los mejores en el descenso del paro (13.057 menos) desde 1992, cuando se celebró la Exposición Universal.