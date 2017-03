Ciudadanos anuncia su abstención en el decreto ley de la estiba

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha anunciado que su partido se abstendá en la convalidación del decreto ley que liberaliza la estiba que se debate en el Pleno del Congreso de este jueves, por lo que pudiera ser que no saliera adelante al no contar el Gobierno con los apoyos suficientes. En los pasillos del Congreso, Villegas ha justificado el sentido del voto de su partido en que no se ha podido alcanzar un acuerdo después de la reunión que el Gobierno mantuvo este miércoles con la patronal y los sindicatos del sector.

Según ha explicado, tras conocer el fracaso de esas negociaciones de última hora, Ciudadanos se puso en contacto con el Ejecutivo para que retirase el decreto ley porque había margen, una semana más, para poder cerrar ese pacto. Sobre todo porque, a su juicio, el camino iniciado por el Ministerio de Fomento este miércoles era el "correcto", aunque llegaba "tarde". "Las cosas no se puede arreglar en una tarde", ha dicho. El dirigente de la formación naranja ha admitido no entender el empeño del Ejecutivo por no retirar el decreto ley del orden del día del Pleno de este jueves y ha avanzado, por tanto, que su partido se abstendrá.