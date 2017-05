Suraval y Avalunión prevén superar los 500 millones en avales en cuatro años

Esta vez es la definitiva. Tras años de intentos -al menos desde 2011- las dos sociedades de garantía recíproca andaluzas, Suraval (de la parte occidental) y Avalunión (de la oriental) se fusionan. Tras ser aprobada la operación por los respectivos consejos el 30 de marzo, se prevé que sea ratificada por los accionistas antes de final de junio y que antes de final de octubre ya esté inscrita en el registro mercantil. A 31 de diciembre de 2016, las dos sociedades sumaban un riesgo vivo (avales en vigor) de 367,4 millones (tercera entidad del país por volumen) y14.794 socios partícipes (segunda), titulares del 40% de las acciones.

La nueva entidad prevé crecer a un ritmo de entre el 20% y el 25% anual en avales nuevos, lo que supone pasar de los 78 millones de 2016 a entre 135 y 150 millones en 2019. Según afirma José María Vera, director general de Suraval y que pilotará la entidad fusionada, la nueva sociedad se situará muy pronto por encima de 400 millones en avales en vigor y superará los 500 en cuatro años. El avance en número de clientes será, según este plan, del 20% cada año, lo que significaría que se podría llegar a 25.000 socios.

Unicaja, BMN, Bankia y Caja Rural del Sur representarán a los bancos en el consejo

En la nueva sociedad la Junta será el máximo accionista individual, con un 38% de un capital que se cifra en 21,6 millones de euros. "Es un apoyo clarísimo en cuanto al capital y tiene cuatro miembros en el consejo pero no entra en la gestión, más allá de la opinión de estos consejeros", afirma Vera. El 18% estará en manos de entidades financieras, que estarán representadas en el consejo por Unicaja y BMN, por parte de Avalunión, y Bankia y Caja Rural del sur por Suraval. El resto, otros ocho consejeros, proceden de diferentes asociaciones empresariales, a los que se suman Pablo Millán, director de Suraval hasta junio, y el economista Fernando Faces.

La fusión se basará en un modelo "con oficinas en cada una de las provincias y unos servicios centrales capaces de monitorizar y pilotar esa gestión"; mantendrá una plantilla de más de 70 empleados, sin traslados a otras provincias (en Málaga se pasará de dos oficinas a una) y con potenciación de áreas como la comercial y la informática. Además, se introducirá la gestión telemática con un nuevo producto, que se lanzará en breve a través del sistema nacional de garantías y que sólo se comercializará a través de las redes.

Además, la fusión se va a beneficiar de la nueva normativa del banco de España, que dispone que las operaciones avaladas por este tipo de sociedades no consumen recursos en la banca, "y ese es un tema fundamental. Entidades que durante la época de crisis no han trabajado con nosotros ahora sí lo hacen", afirma Vera. "Además -continúa- nosotros aportamos otro valor: no sólo somos capaces de impulsar operaciones a un tipo de sociedad al que no darían crédito si no fuera por nosotros, sino que conseguimos que a muchas a las que sí se lo dan se les reduzca el coste; también los bancos financian locales o naves en un 50% o 60% de su valor y con nuestro aval este porcentaje sube 20 o 25 puntos".

Estos factores han hecho que, frente a la idea de que éstas son sociedades que repuntan en tiempos de crisis por la mayor necesidad de micropymes y autónomos, 2016 haya sido "el de mayor crecimiento en avales financieros de Suraval desde la fusión con la antigua Crediaval en 2008". El tipo de operaciones, además, da una idea de hacia donde irán los avales de la sociedad fusionada: "Ha bajado el porcentaje de operaciones a corto plazo, de tesorería, y hemos aumentado las de largo plazo, de inversión en activos inmobiliarios y maquinaria", afirma Vera.

La mejoría económica y la mayor dimensión de la sociedad podría hacer pensar en incrementar el límite de 750.000 euros avalados. A corto plazo esto no se plantea, aunque sí a medio. "La operación media nuestra ronda los 120.000 euros, por lo que tenemos mucho recorrido y no hay necesidad de incrementar el importe. La pyme de mayor tamaño es capaz de obtener financiación sin nuestro apoyo en muchos casos porque ya tiene una trayectoria; donde nosotros aportamos mucho valor es en la micropyme".