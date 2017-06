Susana Díaz encabeza la delegación andaluza en el Salón Aeronáutico París Le Bourget

Una delegación de Andalucía compuesta por una treintena de empresas y encabezada por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, visita el 52º Salón Internacional de la Aeronáutica y el Espacio-París Le Bourget, un encuentro que se celebra desde este lunes 19 al 25 de junio, y que reúne desde hace más de 100 años a las grandes empresas aeroespaciales de ámbito internacional, así como a empresas auxiliares y subcontratistas de reconocido prestigio.

Este evento bienal es uno de los más importantes en el ámbito aeroespacial internacional, según destacan desde la Junta de Andalucía en un comunicado en el que precisan que, en la edición de 2015, esta importante cita comercial reunió en París a más de 2.300 expositores de 48 países, 150.000 visitantes profesionales, 4.300 periodistas acreditados y recibió la visita de 296 delegaciones oficiales de 91 países, lo que la convierte en la mejor plataforma de encuentro internacional de los profesionales del sector aeroespacial.

Además, la participación andaluza de la anterior edición trajo destacados anuncios para el sector andaluz, entre los que destacan la firma entre Clean Sky, el mayor programa aeronáutico europeo de I+D, y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, IDEA, de un acuerdo para establecer una alianza estratégica entre ambas instituciones para identificar sus prioridades comunes y para trabajar en las posibles sinergias entre sus mecanismos de apoyo financiero y no financiero.

Andalucía se convirtió así en la primera región española en sumarse a esta experiencia piloto con el objetivo de reforzar y consolidar el sector aeronáutico andaluz mediante la confluencia de fondos estructurales y fondos de I+D europeos.

El sector aeroespacial andaluz sigue siendo uno de los más dinámicos del panorama económico de la región. Según los últimos datos disponibles el sector estaba compuesto por 118 empresas repartidas en el eje Sevilla Cádiz que en 2015 facturaron un total de 2.342,7 millones de euros, un 4,5 por ciento más que en el ejercicio exterior, y dio trabajo a 13.740 personas (1.052 empleos más que el año anterior).

Con una aportación al PIB andaluz del 1,62 por ciento, su ritmo de crecimiento es superior al del sector de otras comunidades autónomas tanto en facturación (4,5% respecto a 2,63% de media española) como en empleo (8,3% respecto a 4,5% de media de España).

El protagonismo del reciente crecimiento del sector recae fundamentalmente en la industria auxiliar, con un incremento del 9,81 por ciento en empleo (979 empleos directos más hasta llegar a los 10.430) y 971 millones de euros en facturación (13,1% más). La industria auxiliar, muy especializada en aeroestructuras (un 63% del total), se abre a otros campos como equipos y sistemas con un seis por ciento del total de las ventas de la industria auxiliar.

Pero no sólo destaca por sus datos económicos sino por su apuesta por la I+D y, en concreto, los vuelos no tripulados, según destacan desde la Junta. En este sentido, el Centro de Experimentación en Sistemas No Tripulados (Atlas) en Villacarrillo (Jaén) dirigido por el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (CATEC) y el desarrollo de CEUS (centro de experimentación para vehículos aéreos no tripulados de mayor tamaño) en colaboración con el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) sitúan a Andalucía "en la vanguardia de este campo que se sigue considerando el futuro del sector aeroespacial".