Telefónica crea Aura para revolucionar la relación con el cliente

Telefónica presentó ayer en el marco del Mobile World Congress su proyecto de cuarta plataforma, denominado Aura, con el que pretende crear, gracias a la aplicación de capacidades cognitivas, un nuevo modelo de relación con el cliente, que podrá gestionar los datos que genere por el uso de los productos y servicios de la operadora y beneficiarse de ello. Aura, proyecto que Telefónica ha desarrollado con la colaboración de Microsoft en el campo de la inteligencia artificial, se lanzará en los próximos doce meses en los principales países donde opera el grupo, como España, Reino Unido, Alemania, Brasil o Argentina, con el objetivo de fidelizar a sus clientes.

Telefónica remarca que con el lanzamiento de Aura inicia una nueva etapa en su proceso de transformación en una onlife telco y se convierte en la primera compañía del sector que brindará a sus clientes la posibilidad de "gestionar de forma natural" su relación con la empresa gracias a la inteligencia cognitiva.

Álvarez-Pallete se muestra "muy orgulloso" de un proyecto de dos años de trabajo

La operadora afirma que con Aura "redefine la interacción" con sus clientes y garantiza que ofrecerá "seguridad y simplicidad" en las formas, transparencia y control sobre sus datos personales, "facilitándoles además el descubrimiento de nuevos usos para ponerlos en valor, todo ello a través de múltiples canales y dispositivos". En la presentación de Aura, el presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, se mostró "muy orgulloso" de este proyecto en el que mucha gente lleva dos años trabajando y en el que se han invertido muchos recursos. Así, añadió que el resultado ha superado sus expectativas, ya que inicialmente pensaban que iba a ser algo más restrictivo,

La información incluida en esta cuarta plataforma procede de la relación que mantiene Telefónica como proveedor de servicio con sus clientes, en la que, además enrutar el tráfico, genera una información necesaria para prestar ese servicio y que a partir de ahora pondrá a disposición del usuario.

La compañía aclara que no es "un elemento de arbitraje" entre los usuarios y otros proveedores ya que la información que surge de la relación que mantienen entre ellos no la conoce, porque está encriptada y no sería legal acceder a ello. De hecho, la responsabilidad de Telefónica termina en el momento que se ha completado el tráfico entre el cliente y el proveedor del servicios final.

Para presentar los utilidades de Aura, el director del negocio de datos de Telefónica, Chema Alonso, utilizó unas HoloLens, las gafas de realidad aumentada de Microsoft, con las que ha llevado a cabo varias demostraciones de los diferentes casos de usos de la plataforma a través de varios canales.

Alonso señaló que Aura no es un asistente, sino "el corazón de la cuarta plataforma", que permite al cliente controlar todos los servicios que le presta la operadora, le ofrece total transparencia sobre su vida digital en Telefónica y le ayuda a descubrir nuevas capacidades y oportunidades a partir de los datos, lo que ha Alonso denominó "enriquecer tu vida". Por ejemplo, el cliente podrá resolver dudas sobre los productos y servicios que utiliza, abrir incidencias, gestionar y bloquear el acceso de dispositivos a su router wifi.