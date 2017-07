Telefónica agita el mercado al incluir en toda su oferta convergente la televisión

Telefónica de España agita el mercado nacional de las telecomunicaciones: incorpora la televisión a toda su oferta convergente. Desde el próximo 9 de julio dejará de comercializar el paquete Fusión Contigo, el único que quedaba con fijo, internet y móvil, según anunció ayerla operadora en un comunicado

Los aproximadamente 1,2 millones que tienen contratada la modalidad, que sí incluye televisión online, podrán mantenerla, aunque se les ofrecerá cambiar a dos nuevos paquetes convergentes que empezarán a comercializarse el 9 de julio.

Se trata de Movistar Fusión #0 y Movistar Fusión Series, con los que la operadora dominante se lanza a competir en el mercado de bajo coste, ya que están disponibles desde 45 euros al mes y 60 euros al mes, respectivamente.

El objetivo, han explicado desde Telefónica, es dar la posibilidad de probar la televisión a todos los clientes que quieran y que tengan menos necesidades de comunicaciones, ya que, frente a otras ofertas de Telefónica, el volumen de datos móviles es menor.

El presidente de Telefónica de España, Luis Miguel Gilpérez, explicó en una rueda de prensa, informa Efe, que los protagonistas principales en estos dos nuevos paquetes serán los contenidos de producción original y las funcionalidades de televisión, como descodificador. Así, Fusión 0#, desde 45 euros al mes, cuenta con línea fija, dos líneas móviles, una de ellas con 2 GB, internet, televisión con descodificador y 4.500 títulos de vídeo bajo demanda, entre otras características.

Movistar Fusión Series, desde 60 euros al mes, con dos líneas de móviles, una de ellas con 4GB, incluye además los mejores canales de series y más de 8.000 títulos de vídeo bajo demanda.

El presidente de Telefónica España, que cuenta con 5,5 millones de clientes de televisión de pago y más de 4,5 millones de hogares con paquetes convergentes, destacó las grandes posibilidades de crecimiento en el mercado de la televisión de pago.

Gilpérez no quiso pronunciarse sobre si dejar de comercializar paquetes Fusión sin televisión supondrá que este tipo de producto se lanzará con una segunda marca, concretamente Tuenti, como hacen sus competidores. "Barajamos muchísimas opciones, siempre. (...) ¿Vamos a utilizar segundas marcas? Puede que sí, puede que no. No lo sabemos. Tiene ventajas e inconvenientes", analizó.