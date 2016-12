El Tribunal de la UE valida definitivamente el acuerdo agrícola y pesquero UE-Marruecos

El acuerdo agrícola y pesquero firmado entre la UE y Marruecos en 2012 es válido a ojos de la justicia europea ya que el pacto no menciona expresamente su aplicación en el Sahara Occidental, territorio que la legislación de la UE no considera parte del reino alauí. Así lo establece la sentencia que publicó ayer el Tribunal de Justicia de la UE, contra la que no cabe recurso, que anuló una sentencia de 2015 del Tribunal General de la UE.

"Considerar que el territorio del Sahara Occidental está incluido en el ámbito de aplicación del acuerdo es contrario al principio de Derecho internacional de efecto relativo de los tratados, aplicable entre la UE y Marruecos", sentenció.

El Tribunal General de la UE, en su decisión previa, invalidaba parcialmente el acuerdo en la parte que afecta al Sahara Occidental al opinar que la UE no verificó si la explotación de los recursos tenía un impacto sobre la población de esa antigua colonia española, como reclamaba el Frente Polisario.

La decisión fue recurrida por el Consejo Europeo y, en su sentencia definitiva, el TJUE considera que el Tribunal General no extrajo las consecuencias del estatuto del que goza el Sahara Occidental a la luz del Derecho Internacional, un área que las Naciones Unidas reconocen como territorio no autónomo.

El Tribunal General expuso en su decisión de 2015 que las autoridades alauíes, que consideran el Sahara Occidental como parte de su territorio, podrían entender que la referencia "Reino de Marruecos" recogida en el acuerdo incluye de facto a la región disputada.

Esa corte argumentaba que la Comisión Europea (CE) y el Consejo, conscientes de ello, no añadieron ninguna cláusula interpretativa que excluyera el territorio del acuerdo. Pero el TJUE sostiene que de la práctica internacional se desprende que cuando un tratado está destinado a aplicarse no sólo en territorio soberano del Estado firmante, sino más allá de él, el texto debe preverlo expresamente, lo que no ocurre en el acuerdo de la UE con Marruecos.