La UE reclama a Trump una exención permanente de los aranceles al acero

Los líderes de la Unión Europea consideran que la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de excluir de manera temporal al bloque comunitario de los aranceles sobre el acero y el aluminio es insuficiente y reclaman que se convierta en una medida permanente.

Washington ha confirmado finalmente que el bloque comunitario quedará -al igual que Canadá, México, Brasil, Australia, Argentina y Corea del Sur- exenta de los aranceles anunciados por Trump a las importaciones de acero y aluminio, pero el hecho de que esta decisión esté condicionada a un acuerdo entre ambas partes antes del 1 de mayo no ha convencido a los Veintiocho.

"(El Consejo europeo) toma nota de que los envíos de acero y aluminio desde la Unión Europea han sido temporalmente excluidos de las medidas y pide que la exención sea permanente", señala el texto aprobado por los jefes de Estado y de Gobierno en su reunión de ayer.

"La solución no nos ha parecido suficiente", subrayó en una rueda de prensa el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en la que también manifestó que "Europa no busca una guerra comercial" porque "no es buena para nadie", pero enfatizó que la UE responderá "con firmeza" si es "atacada".

En la misma comparecencia de prensa, la canciller alemana, Angela Merkel, pidió que se evite "una espiral de medidas comerciales", al tiempo que defendió que un comercio mundial multilateral y criticó el proteccionismo.

Por la mañana, la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, se declaró "contenta" por la exención provisional al bloque comunitario y garantizó que trabajará con el resto de socios europeos para asegurar que en un futuro sea permanente.

A su vez, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, manifestó que la imposición de aranceles comerciales es una decisión que "no va en la buena dirección" y mostró su confianza en que Bruselas y Washington lleguen a un acuerdo "con la mayor celeridad".

También en una rueda de prensa posterior a la cumbre, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, aseguró que es "imposible" concluir antes del q de mayo las negociaciones que Washington quiere iniciar . En su opinión, es una "buena" noticia que Trump entienda que la UE es "una entidad" que "no puede ser dividida". "La parte mala -insistió- es que Estados Unidos espera concluir con nosotros las negociaciones que comenzaremos en los próximos días hasta el 1 de mayo. No me parece que esa fecha sea muy realista"