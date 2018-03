UGT calcula que la industria auxiliar perderá 2.000 empleos por el A400M

Ugt, y en concreto el secretario de la Federación de Industria, Construcción y Agro en Andalucía, advirtió ayer de que, si finalmente se confirma la reducción de 500 puestos de trabajo en las fábricas sevillanas de Airbus como consecuencia de la disminución de la cadencia de producción del A400M, el efecto podría ser muy fuerte en la industria auxiliar. Jiménez recordó que por cada trabajador de Airbus, que ejerce como empresa tractora, hay cuatro de las empresas que les hacen trabajos, lo que significaría que estarían en riesgo 2.000 empleos indirectos. "La industria auxiliar no tiene capacidad de absorber este impacto tan brutal, porque hay un problema endémico de dependencia excesiva de un solo fabricante", afirmó Manuel Jiménez.

Para evitar este problema, afirmó que los sindicatos pedirán compensar el menor ritmo de producción del A400M con "cargas nuevas de trabajo concentradas en aviones civiles", además de una estimación del impacto que tendrá su reestructuración laboral en la industria auxiliar.

En el propio comité intercentros de Airbus en españa -donde CCOO es mayoritaria aunque hay hasta cinco sindicatos- prima, por ahora, la prudencia, al estimar que Airbus no está planteando despidos sino una salida negociada con la representación sindical sin ningún condicionante previo. Así lo manifiesta el propio comité en un escrito remitido a los trabajadores de toda España, en el que informa de la reorganización de la plantilla por la menor producción del A400M y el A380, y que afectará a 3.700 trabajadores en Europa y 850 en España.

En ese escrito se afirma que Airbus no ha puesto sobre la mesa "ninguna medida concreta" y va a la negociación "sin condicionantes previos". "Es decir, no se están planteando despidos sino que de forma acordada estudiemos la puesta en marcha de las medidas de flexibilidad interna con las que ya contamos en nuestro convenio colectivo y, contando con otros programas y actividades, recolocaciones y reciclajes deberán ser la medida principal con la que adaptarno a la nueva situación". El comité también quiere que las medidas que se adopten no tengan "un plazo constreñido, contando con varios años para su puesta en marcha". Airbus, de momento, ha fijado en tres años el periodo de reorganización.