Unicaja Banco alcanza su récord en Bolsa tras ganar un 13% en el primer trimestre

Unicaja Banco presentó ayer sus resultados del primer trimestre a primera hora de la mañana, que eran buenos, y los inversores lo premiaron durante toda la jornada con altas cotizaciones en Bolsa, cerrando en un máximo histórico de 1,568 euros por título e incluso llegando en algún momento hasta los 1,571 euros. Hay que recordar que el banco andaluz se estrenó en el parqué el 30 de junio del año pasado a 1,10 euros, por lo que su revalorización ya es del 42,5%. Unicaja Banco incrementó ayer el valor de su acción un 4,5% en un solo día, lo que eleva su capitalización hasta los 2.524 millones de euros, es decir, Unicaja Banco valía ayer 109 millones de euros más que el miércoles y 409 millones más que al cierre de 2017.

El sector financiero esperaba con cierta impaciencia los datos de Unicaja Banco del primer trimestre tras la fuerte revalorización de su acción en lo que va de año. Había que ratificar esa buena tendencia con los números oficiales y éstos no dejaron indiferente a nadie. De hecho, ayer se movieron más de 10,6 millones de acciones del banco. Unicaja anunció que había incrementado su beneficio neto un 13,1% hasta los 57,4 millones de euros y, tal como está el sector y los tipos de interés, es música para los oídos de los inversores.

Ese incremento del resultado se había producido además con buenos comportamientos de las distintas variables, desde el margen de intereses hasta la reducción de la morosidad, pasando por nuevas mejoras de la solvencia o de los índices de rentabilidad. El activo total se elevó en casi 2.000 millones de euros, pasando de 56.332 en diciembre a 58.305 en marzo, lo que supone un 3,5% más.

Empezando por la cuenta de resultados, el margen de intereses creció un 5,1% hasta los 152,4 millones de euros, el margen bruto descendió casi un 11% hasta los 250 millones de euros y el de explotación mermó un 22% hasta los 94,3 millones de euros. Eso arrojó un beneficio bruto de 78,2 millones que, descontando los impuestos, se quedaron en los 57,4 millones mencionados.

Unicaja Banco destacaba en su comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el aumento del margen de intereses se debió, por una parte, "al incremento de las operaciones que potencian los ingresos y a la reducción de los costes de financiación minorista". El banco andaluz también destacó la disminución del gasto de explotación por su política de mejora de eficiencia y sinergias, y la reducción de las necesidades de saneamiento, sobre todo del crédito, por la caída del volumen de activos no productivos y por los elevados niveles de cobertura. Este último aspecto es uno de los más apreciados por los inversores, ya que la entidad presidida por Manuel Azuaga ha conseguido reducir en 1.199 millones de euros los activos no productivos en un año, de los cuales 462 millones corresponden a activos dudosos (créditos impagados) y 737 millones de euros a activos adjudicados (se han deshecho de suelo e inmuebles en mora por ese importe). El saldo de activos dudosos está ahora en 2.570 millones de euros y su reducción ha permitido bajar la tasa de morosidad de la entidad en cuatro décimas hasta el 8,4%. Unicaja Banco resalta que su nivel de cobertura de la morosidad, con una media del 59% -un 54,9% de créditos y un 64,4% de activos inmobiliarios adjudicados- "figura entre los más altos del sector", algo que le permite respirar con calma y no malvender esos activos.

Disminuye la morosidad y aumentan los préstamos nuevos, el negocio principal de cualquier entidad financiera. Unicaja Banco comunicó que la concesión de nuevas operaciones de préstamo alcanzó los 915 millones de euros, 284 millones más que en el último trimestre de 2017. El banco andaluz se ha caracterizado por sortear la crisis financiera con altos niveles de solvencia y los mantiene por encima de las exigencias del Banco Central Europeo, con una ratio de capital ordinario de primer nivel (CET1) del 15,4% y de capital total del 15,9%. Respecto a la liquidez, los activos líquidos disponibles están en 13.499 millones de euros al cierre del primer trimestre, el 23% del balance total del grupo, lo que "permite gestionar con comodidad los próximos vencimientos de emisiones en mercados". En rentabilidad, Unicaja Banco también presenta buenas ratios. El ROE (la división del beneficio neto sobre los fondos propios) está en el 6,1%, dos puntos más que en diciembre, y el ROA (la división entre el beneficio neto y el activo total) es del 0,4%, dos décimas más.