Unicaja Banco da un paso histórico y anuncia su próxima salida a Bolsa

Unicaja Banco da un paso histórico y anuncia que saldrá a cotizar en Bolsa en breve, entrando así en el selecto grupo de grandes entidades financieras que forman parte del parqué entre las que se encuentran Santander, BBVA o Caixabank, entre otras. La iniciativa servirá para reforzar su capital, modernizar aún más la entidad y consolidar su proyecto como banco que puede funcionar de forma autónoma y, por tanto, reforzando su anclaje a Málaga y Andalucía.

El consejo de administración de la entidad aprobó ayer realizar una ampliación de capital de 625 millones de euros mediante una suscripción de acciones de nueva emisión que está dirigida a inversores nacionales e internacionales. Con ese dinero Unicaja Banco podrá devolver al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) los 604 millones de euros de obligaciones convertibles contingentes (cocos) obtenidos para la integración de banco Ceiss en tiempo y forma. Eso le permitirá completar la fusión de forma definitiva con la entidad castellano leonesa, que actuaba como banco filial, ahorrar el pago de un 9% de interés y acometer nuevos retos.

Cuando la junta de accionistas ratifique la decisión, será cuestión de semanas

La decisión del consejo de Unicaja Banco debe ser ratificada por la Junta General de Accionistas, que ha sido convocada para el próximo 26 de abril con la operación de salida a Bolsa y la aprobación de las cuentas anuales de 2016 como principales puntos del día. Así lo comunicó ayer Unicaja Banco en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) unos minutos antes de la 22:00.

Desde el banco andaluz precisaron en el comunicado oficial que "la aprobación de la operación por parte de la junta de accionistas de la entidad será un nuevo paso, previo y necesario, que permitiría, llegado el caso, formalizar la operación cuando la entidad determine el momento más oportuno. De esta manera, la aprobación de esta propuesta el próximo mes supondrá un avance en los pasos necesarios en el proceso de salida a Bolsa, si bien no implica ninguna decisión sobre el calendario final de la operación, que se decidirá en función de las condiciones de mercado". Si la junta de accionistas da el visto bueno a finales de abril, la pelota vuelve al tejado del consejo de administración para ultimar las condiciones y llevarlo a cabo, algo que sería cuestión de semanas.

Unicaja se comprometió con los bonistas de Ceiss, cuando adquirió la entidad en 2014, a cotizar en Bolsa en 2016 para que éstos pudieran obtener liquidez con sus bonos convertibles en acciones. El banco andaluz dio todos los pasos, eligió a varios asesores especializados -liderados por Rothschild- y varios bancos colocadores porque desde un primer momento se tuvo claro que la venta sería institucional. No obstante, las condiciones de mercado no eran nada favorables para salir a Bolsa y Unicaja prefirió esperar a que llegara el momento propicio porque no quería malvender las acciones, pues la entidad ha destacado por su solvencia y no tenía una necesidad imperiosa de captar capital. Pasó el año sin que se dieran las circunstancias favorables y el pasado 27 de enero obtuvo el permiso de la Comisión Europea para retrasar su salida al parqué sin marcar una fecha límite.

Unicaja Banco, el octavo grupo bancario español, entiende que las condiciones actuales son más favorables y el consejo de administración dio ayer este paso imprescindible para que la salida a Bolsa sea un hecho y ratifique al banco andaluz como uno de los mayores del país. De hecho, ya el 24 de enero publicó en la CNMV una presentación corporativa en inglés muy exhaustiva llamada Planes estratégicos, previsiones y presentaciones dirigida a expertos financieros.