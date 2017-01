Unicaja muestra sus encantos

Dicen que a quien madruga, Dios le ayuda, y Unicaja se lo tomó ayer al pie de la letra, pues colgó a las 08:36 en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) un documento bajo el nombre Planes estratégicos, previsiones y presentaciones en el que muestra todos sus números de cara a posibles inversores, si bien desde la entidad descartan que vaya a haber una inminente salida a Bolsa.

En esta presentación corporativa dirigida a expertos financieros, Unicaja desgrana en 33 folios en inglés sus principales ratios a septiembre de 2016 -los últimos datos publicados de manera oficial-, haciendo especial mención a sus buenos resultados en solvencia o liquidez, a un activo de 58.000 millones de euros que la sitúa en el octavo puesto entre los bancos españoles, o a haber superado de forma holgada todos los test de estrés de las autoridades europeas en los últimos años.

El grado de detalle es amplio, hasta el punto que indica que tiene una cuota de mercado del 10% en préstamos y del 15% en depósitos en Andalucía y que esta cifra se eleva al 16% en préstamos y 23% en depósitos en Castilla y León tras la compra de Ceiss. El banco andaluz poseía en junio un total de 1.349 oficinas en España, de las cuales 642 están en Andalucía, 470 en Castilla y León -sumando entre ambas comunidades el 82% de las sucursales-, 80 en Madrid, 77 en Castilla La Mancha, 54 en Extremadura, 26 en el resto de España y una en Londres. El informe publicado en el organismo regulador destaca, además, la cuota de mercado que tiene Unicaja en varias provincias. Es líder en Málaga, con un 24,9% del mercado, Salamanca (31,8%), León (26%), Palencia (30,9%) y Valladolid (25,7%), mientras que es segunda en Almería con un 22,9% (aquí la líder es Cajamar), Jaén (18,1% gracias a la absorción de Caja Jaén en 2009), Ciudad Real (17,9%), Cádiz (15,4%), Cáceres (12,6%), Zamora (32,7%) y Soria (30,4%).

Unicaja subraya que tiene 3,3 millones de clientes, ubicados mayoritariamente en Andalucía y Castilla y León, de los cuales 2,8 son individuales y medio millón instituciones y empresas. La entidad remarca que "es uno de los pocos bancos que no ha recibido ayudas directas estatales", su liderazgo en las dos regiones mencionadas, su apuesta por una "gestión prudente y conservadora" que le ha permitido tener un balance sólido, o su sinergia con la integración de Ceiss.

El documento está dirigido a inversores, remarca que el perfil de Unicaja es de "riesgo bajo" y que la economía, en su conjunto, prevé crecer un 2,3% este año y reducir la tasa de paro hasta el 18%.

Unicaja tiene sobre la mesa la salida a bolsa. Se comprometió con los bonistas de Ceiss a hacerlo en 2016 con el objetivo de que éstos pudieran hacer líquidos sus títulos, pero se aprobó trasladarlo a 2017 porque las expectativas no eran favorables. Se prevé que el banco andaluz dé el salto este año, aunque fuentes consultadas por este diario aseguran que la publicación de esta presentación corporativa "no es un paso condicionante ni previo para salir a bolsa". En este sentido, apuntaron que Unicaja "está trabajando en esta dirección y se está esperando al momento más oportuno, aunque no hay fecha fijada". La volatilidad causada por la incertidumbre política mundial, con la llegada de Trump a la Casa Blanca como último punto, no ayuda.