"Urge lanzar el mensaje al mercado de que vuelve la estabilidad"

-¿le puedo felicitar por lo conseguido hasta ahora?

-Sin tener nada que celebrar, entiendo que están los mimbres puestos para tratar de terminar de solucionar el conflicto. Todo va como tiene que ir, en teoría, y la próxima semana estaremos ya en otro proceso totalmente diferente. Estaremos ya en una negociación normal no rodeada de presiones ni convulsiones.

-¿Han conseguido aliviar "ese estado de convulsión"?

-Después de que mayoritariamente las empresas hayan manifestado por escrito a los estibadores portuarios su compromiso con el mantenimiento del empleo, ahora toca que eso quede rubricado por la asociación nacional la próxima semana. Es la principal reivindicación que tenemos sobre la mesa. A partir de ahí lo que nos queda es adaptar el V acuerdo marco para que nada quede en el aire.

-¿Es creíble el compromiso?

-El gran escollo es la garantía del empleo y la subrogación de los trabajadores. Lo acordado puede ser el principio de la solución.

-¿Qué dan por ganado y qué por perdido?

-Lo peor ha sido el desgaste sufrido. No creo que se trate de ver qué ganas tú y qué pierde el otro. Creo que el sector ha perdido mucho por culpa de la falta de conciencia de quienes han tenido que tomar las decisiones.

-¿Se ha perdido realmente tanto tiempo y dinero con tanto enfrentamiento?

-No sé realmente cómo calculan algunos medios y algunas administraciones esas pérdidas. No lo sé, de verdad. Lo que sí sé es que estamos a tiempo y con capacidad para poder rematar esta historia y volver a trabajar como se venía haciendo en lo referente a captación de tráficos y generación de riquezas para este país y así volver a situar al sector en el lugar en el que estaba. Urge lanzar un mensaje al mercado di diciendo que vuelve la estabilidad. Los tránsitos internacionales, sobre todo, se resienten mucho si eso no es así y creo que estamos en disposición de volver a dar ese mensaje.

-¿Y Europa y el mundo creerán de verdad que ha vuelto la estabilidad a los puertos españoles?

-Creo que los mercados lo notarán rápido. Las navieras y los puertos lo van a notar de manera automática. Los clientes nos conocen en situación de estabilidad y por eso apuestan por nuestro país.

-¿Se inicia un periodo de paz o es sólo un paréntesis?

-El colectivo de estibadores portuarios y la patronal de este país están muy acostumbrada a negociar. Se sabía que dentro de Anesco había un grupo que no tenía interés en ningún tipo de acuerdo y son, paradójicamente, los que menos invierten en los puertos de España. Son los que quieren bloquear la situación.

-Algeciras ha dado muestras de unidad sindical en el conflicto. ¿Cree que se han visto correspondidos por el resto de puertos? Barcelona recibió barcos desviados de Algeciras y vio así crecer sus tráficos.

-El colectivo de estibadores ha marcado siempre la situación y la estrategia sindical de forma conjunta, siendo siempre consciente de los efectos que podía tener cada movimiento en cada puerto. También es cierto que dentro de estas campañas de desprestigio hubo intentos de romper la unidad de los estibadores. No es paradójico que cuando nos estamos planteando la huelga salga algún iluminado diciendo que "mis tráficos han crecido..." Eso no nos afecta.

-¿Siente usted que ha cambiado la imagen que la sociedad tenía hasta ahora del estibador?

-Hemos hecho un esfuerzo de intentar transmitir lo que realmente estaba ocurriendo. No debe admitirse que se pretenda pasar un rodillo sobre un colectivo simple y llanamente para aumentar el margen de beneficios de determinados grupos que, paradójicamente, no son ni españoles sino que llevan sus capitales más allá de nuestras fronteras. Nos daba mucha pena e impotencia ver tertulias televisivas en la que hablaba gente que no tenía ni la menor idea de lo que estaban hablando.

-¿Han dado la cara muchos amigos y muchos enemigos?

-No había una noticia inicialmente de los estibadores portuarios que no viniera acompañado de coches rotos e incendios, cuando nosotros jamás tuvimos que ver con esa situación. Se ha querido machacar a un colectivo por el simple hecho de querer tener un convenio colectivo y querer defender sus derechos. España siempre ha sido un país que quería mejorar siempre. Ahora resulta que con las nuevas políticas han conseguido que cualquier trabajador piense "qué mal estoy, ojalá todo el mundo esté tan mal como yo". Debemos luchar para mejorar.

-Maersk Line ha rebajado sus previsiones de movimientos en Algeciras. ¿Confía en que se puedan recuperar esos tráficos?

-En un puerto como el de Algeciras, cuando hay un día sin actividad, el trabajo de ese día tiene que irse a otro sitio. Lo que se fue ese día ya se perdió. Ahora toca recuperar el nivel de actividad óptimo.