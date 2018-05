Washington y Pekín saludan el acuerdo comercial aunque no descartan una 'guerra' en el futuro

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, se mostró ayer satisfecho sobre los recientes avances en las negociaciones comerciales con China, pero no descartó recurrir a nuevos aranceles si no se cumple lo pactado. Creo que hemos hecho un progreso muy significativo", afirmó Mnuchin en declaraciones a la cadena financiera CNBC dos días después de que representantes de Washington y Pekín anunciaran un acuerdo.

De acuerdo con el comunicado, los dos países acordaron por consenso reducir el déficit comercial estadounidense con China y las autoridades del Gobierno de Pekín se comprometieron a aumentar "significativamente" su compra de bienes y servicios de Estados Unidos.

Lo convenido no aportó cifras concretas y dejó en el aire la petición estadounidense de que China reduzca en unos 200.000 millones de dólares el superávit comercial que tiene con Estados Unidos. El acuerdo fue seguido con el anuncio de Estados Unidos de que suspendía temporalmente la imposición de aranceles a China y, según Mnuchin, también se ponía en suspenso la guerra comercial.

Por su parte, China destacó ayer su objetivo y su confianza en que la tensión comercial con Estados Unidos no se repetirá a corto plazo, pero tampoco descartó que puedan repetirse en el futuro debido a los "altibajos" que sufre cualquier relación. "China confía en que nunca vuelva a tener ningún tipo de tensiones con EEUU en comercio o en cualquier otra área", señaló en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lu Kang. Aun así, Lu Kang reconoció que, con las lecciones de los más de cuarenta años de relaciones entre China y EEUU, "siempre hay altibajos y no podemos asegurar que no habrá nuevas fricciones entre lo dos países".