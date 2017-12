Sobre este año de número primo

El año que estamos concluyendo ha sido pródigo en acontecimientos internacionales y locales cuyo impacto va a trascender durante años, e incluso algunos tienen capacidad de orientar los futuros hechos económicos.

Éste ha sido el año en el que China, por comenzar por Oriente, ha fijado su estrategia de política económica y de política internacional a largo plazo. En la primera, el Congreso del Partido Comunista de China ha fijado la reorientación del crecimiento económico, dejando decaer el objetivo de acrecentar rápidamente el PIB a cambio de una distribución más equilibrada de su progreso entre los diferentes estratos sociales y los diferentes territorios; están incorporando de forma muy decidida la preservación del medio ambiente, que había sido sacrificada en aras del crecimiento industrial; y se están produciendo avances muy apreciables en el paso de una fabricación para terceros, basada en gran medida en bajos costes laborales, sociales y ambientales, hacia el logro de productos auténticamente propios basados en su capacidad de innovación. Quizá, por poner un ejemplo, se nos muestre alguna sorpresa en la feria del automóvil de Detroit, que se celebra a principios de año.

En el ámbito internacional, China ha decidido jugar un papel relevante no sólo en el ámbito económico. La acción internacional está fuertemente personificada en su presidente Xi Jinping, como se pudo de manifiesto con su presencia en el Foro Económico de Davos, la primera de un presidente chino, y su intensa acción diplomática a lo largo de este año. China se ha convertido en el gran valedor de la libertad del comercio internacional, por su propio interés, desde luego, pero aprovechando también los vacíos que en éste y otros ámbitos está dejando la actuación de la presidencia de Estados Unidos, que no por anunciada deja de ser difícil de comprender.

Aprovecha China también que la Unión Europea parece seguir sin encontrar un rumbo que le permita mantener su influencia internacional, por más que siga siendo un actor de primera fila en el ámbito económico mundial. No obstante, es de destacar el progreso en la Agenda Estratégica para la Cooperación UE-China 2020, establecida en 2013, aunque adolece de falta de visibilidad entre la sociedad. Y es especialmente destacable el nuevo acuerdo de Libre Comercio con Canadá (CETA), provisionalmente en vigor desde el mes de septiembre y cuya plena aplicación se producirá tras su ratificación por parte de los parlamentos nacionales. Desgraciadamente, en mi opinión el tratado de libre comercio e inversión con Estados Unidos (TTIP) parece condenado a entrar en vía muerta. Pero lo cierto es que buena parte de la energía política de la Unión ha estado enfocada en la negociación de la salida de Gran Bretaña. Afortunadamente, ya parecen haberse clarificado la factura de su salida, las orientaciones generales de su futura relación comercial con la UE y las condiciones para los ciudadanos europeos allí residentes.

Sin salir del interior de la Unión, durante 2017 parecen ir haciéndose evidentes los resultados de las modificaciones introducidas hace ahora justamente un año en el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, el plan Juncker. Su extensión hasta 2020, la ampliación de su capacidad de financiación y, sobre todo, una mayor diversidad sectorial de las iniciativas que puede amparar, especialmente la financiación de proyectos de empresas medianas, se han traducido en una ampliación del número de proyectos aprobados o en estudio por la institución responsable de la gestión del Fondo, el Banco Europeo de Inversiones.

En España, ya lo sabe el lector, hemos dedicado la atención y no poca energía al fenómeno separatista catalán, que unas veces ha tenido ribetes de sainete y otras de tragicomedia. Las elecciones de hace un par de días no parece que vayan a aclarar completamente el panorama, pero sí han quedado demostradas las faltas de fundamento de buena parte del argumentario secesionista y, por llamar a las cosas por su nombre, los embustes que los promotores de la separación habían mantenido en cuanto a sus consecuencias económicas. Todo iba a ser positivo, mejor, le decían a la ciudadanía y la realidad ha sido la esperable: el impacto económico negativo de la república más breve de la historia política mundial.

Es cierto que nuestro ritmo de crecimiento económico es relativamente intenso y que se está produciendo una recuperación visible del empleo; pero también, señalan los expertos, influyen en este crecimiento algunos factores que pueden no ser sostenibles a largo plazo. Y mantenemos problemas estructurales de productividad, no sólo por las especializaciones sectoriales de la economía española, sino también por un serio problema en la dimensión media de las empresas, bastante menor que en otros países desarrollados. Y esto, entre otras cosas, se traduce en una menos capacidad para competir internacionalmente y también en unos niveles salariales anormalmente bajos respecto a los de otros países europeos de referencia. Y ello sin que nuestros niveles salariales se traduzcan en ventaja competitiva, dejaron de hacerlo hace tiempo. Existen limitaciones de naturaleza fiscal y también de regulación laboral que desincentivan los saltos de dimensión empresarial y que sería necesario analizar y remover. Puede existir también alguna causa relacionada con nuestro propio carácter: los españoles tendemos a ser individualistas y esto está presente en el carácter de no pocos empresarios.

En 2017, por si a alguien le quedaba alguna duda, hemos visto con toda claridad la dificilísima -por no decir imposible- sostenibilidad financiera de nuestro sistema público de pensiones, que ya no tiene arreglo ni con un aumento sustantivo del número de cotizantes ni con las repetidas modificaciones que se han venido haciendo en las condiciones para el acceso a la pensión y en la determinación de su cuantía. Es inevitable que tengamos que hacer en 2018 una seria reflexión sobre la previsión social y sobre sus fuentes de financiación. Y sobre la previsión privada en forma de ahorro, ahora fiscalmente desestimulada, incluyendo la ilusión por el diferimiento fiscal que es lo que suponen los planes de pensiones.

Y también en 2018 hemos de abordar la reforma del sistema de financiación autonómica, lo cual siempre es una fuente de conflicto político y terreno abonado para que algunos jugadores de ventaja empleen sus cartas. Así lo fue la definición del modelo vigente, hace años, y así lo ha sido la reciente ¿negociación? del cupo vasco. Sería bueno que se ofreciese una explicación completa y detallada de los cálculos que han conducido a fijar la cifra con la que se compensan los gastos realizados por el Estado en ese territorio foral. Afortunadamente, parece que la sociedad española es cada vez más consciente de la existencia de unas diferencias en el volumen de gasto público por ciudadano entre las comunidades forales y las restantes que son absolutamente injustificables.

Y entre nuestros retos, para terminar, hay uno no menor. Nuestro sistema de I+D+i está seriamente afectado, tanto por las restricciones financieras derivadas de la crisis cuanto por la estructura y orientaciones del sistema público de investigación. Esto no se soluciona en un año, claro está, ni quizá en un lustro. Por eso hay que abordarlo cuanto antes, para no dejar para mañana lo que tendríamos que reformado ayer. Costumbre española que acertadamente describió el profesor Fuentes Quintana, de cuyo fallecimiento se han cumplido diez años.