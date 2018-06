Brandt Europe, la antigua Tragusa, dispara un 14% su cifra de negocio tras la compra por la americana

El primer ejercicio completo de la antigua Tragusa, ahora Brandt Europe, como filial del gigante agrícola estadounidense para Europa, Oriente Medio y África, se cerró 2017 con una facturación de 20,5 millones de euros, lo que supone un 14% más que la facturación de 2016. El próximo primero de julio se cumplen dos años de la compra de los activos de la antigua Tragusa, un tiempo en el que ha crecido no sólo en términos de producción y negocio, sino también de know how y oferta comercial. Por ello Brandt Europe prevé que en el presente ejercicio de 2018 su cifra de negocio alcance los 22 millones. De confirmarse ese dato, la facturación habría crecido más de un 22% desde la entrada del capital norteamericano de la empresa con sede en Carmona, en Sevilla.

El fuerte crecimiento de la filial para Europa del gigante agrícola americano en 2017 no sólo se produjo en la facturación, sino también, a tenor por los datos presentados ayer en Sevilla por el director general de Brandt Europe, Manuel González, en margen bruto casi dos puntos por encima, gracias a la incorporación de productos mayor valor añadido, singularmente los fertilizantes. Gracias a las patentes y la investigación y desarrollo de la multinacional estadounidense esos productos ahora son fabricados en España. "Concretamente, con la tecnología americana, pero con el desarrollo propio de nuestros laboratorio de I+D, Brandt Europe fabrica desde su planta de producción en Carmona 35 nuevos productos en su mayoría fertilizantes, aunque también hay adyuvantes y bioestimulantes", detallaron los responsables de la filial europea de Brandt Consolidate. La incorporación es estos productos al catálogo de génericos que ya tenía la compañía cuando era Tragusa han diversificado la cartera comercial hasta entonces compuesta por unos 50 productos fitosanitarios y 30 entre fertilizantes y otros productos para la agricultura.

La estructura comprada por Brandt en España ha dado, según sus responsables un "salto cualitativo" con la incorporación de esos productos, al añadir a su mercado de genéricos el de "las especialidades, productos más exclusivos, con una mayor carga tecnológica e innovadora, muy poca competencia en el mercado español, de mayor valor añadido para los clientes y por todo ello con un mejor margen comercial", afirmaron en rueda de prensa en Sevilla. Un dato atestigua este salto cualitativo: la línea de negocio de fertilizantes se ha triplicado.

Además, Manuel González puso de manifiesto el enorme potencial que gracias al cambio que ha supuesto la entrada del capital estadounidense tiene para la compañía basada en Carmona. África, Oriente Medio y Asia son los principales mercados en donde la empresa ve ese potencial de crecimiento. González citó a un cliente sudafricano para que el ya se envía producto a diario en barco desde Algeciras, puerto al que elogió porque ofrece muchas posibilidades de exportación a empresas como la suya, radicadas en Andalucía.

El plan estratégico prevé un crecimiento del 55% en 2021 respecto al negocio previo a la compra por Brandt

Según su plan estratégico, Brandt Europe espera alcanzar unas ventas de 28 millones de euros en 2021, lo que supondría un incremento de sus cifras de más de un 55%. Todo ello porque prevé duplicar las exportaciones e incrementar el peso de los fertilizantes en el volumen de negocio total de la compañía desde el 12% actual hasta un 22%. "Nuestro proyecto pasa por seguir incrementando la presencia internacional y cambiar el actual mix de productos, apostando por las fertilizantes de especialidad y productos basados en I+D con más margen", explicó González. Con ello, ha añadido, lograrán incrementar el margen otro 5% en cuatro años.

También el empleo ha crecido desde que el gigante americano compró lo que fue Tragusa. Tras la adquisición se apostó tanto por el empleo de calidad como por las inversiones en equipos y maquinaria. La plantilla se incrementó en 2017 de 50 a 65 personas. Y la previsión es que antes de que concluya 2018 alcance los 70 empelados. Todo el equipo directivo de la anterior etapa de Tragusa permanece. También en tecnología de laboratorio y producción, la matriz americana realizó una inversión cercana al millón de euros, para reforzar la capacidad de fabricación de productos tecnológicamente más avanzados. Esta inversión se repartió entre un equipo de laboratorio y tecnología de fabricación para mejora de procesos y envasado. "Ahora tenemos los mismos envases, de tamaño y capacidad, que se fabrican en EEUU, para que el cliente internacional no aprecie diferencia si los fabricamos aquí en Europa", detalló el director general de Brandt Europe.