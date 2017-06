La apuesta por la 'inteligencia sostenible'

Investigadores del Laboratorio de Análisis e Innovación Turística (LAInnTUR) de la Universidad de Jaén (UJA) defienden la necesidad de reorientar la oferta turística de destinos sostenibles hacia un segmento de demanda con altos niveles de inteligencia sostenible, concepto que se refiere al nivel de compromiso, conocimiento y comportamiento del turista respecto a la sostenibilidad.

Así se refleja en los resultados obtenidos en un estudio que han elaborado en torno a los factores que intervienen en la disposición a pagar por el turismo sostenible. Se titula Factors influencing the willingness to pay for sustainable tourism: a case of mass tourism destinations y ha sido publicado en la revista International Journal of Sustainable Development and World Ecology.

"Durante mucho tiempo, el concepto de sostenibilidad se vinculó exclusivamente a cuestiones ambientales, pero su definición, además, tiene que ver con la eficiencia económica y equidad social, de manera que el propio territorio aproveche el desarrollo turístico en su entorno", ha explicado Juan Ignacio Pulido, profesor del Departamento de Economía y director del LAInnTUR, además de uno de los autores del trabajo junto a la investigadora Yaiza López.

El estudio trata de comprender las preferencias heterogéneas de los turistas para destinos sostenibles, determinar su actitud hacia la sostenibilidad e identificar variables explicativas que influyen en la disposición a pagar para disfrutar de un destino más sostenible.

La muestra del estudio se centra en turistas de la Costa del Sol, "en un destino de sol y playa reconocido como maduro y saturado por parte de la literatura científica, que se enfrenta a varios desafíos relacionados con la sostenibilidad y donde se ha realizado en los últimos tiempos una costosa estrategia de reposicionamiento en el mercado, mediante la inversión en turismo sostenible a través del Plan Qualifica".

Los investigadores de la UJA hicieron 1.118 encuestas para analizar cuatro predictores que influyen en este aspecto: las características sociodemográficas y económicas; las características del viaje, como la motivación, duración, tamaño del grupo o tipo de alojamiento, entre otras; la actitud del turista hacia la sostenibilidad del destino y el grado de inteligencia sostenible.

En función de esos predictores, establecieron tres segmentos de turistas, de mayor a menor rango de inteligencia sostenible, los pro sostenibles, los reflexivos y los despreocupados. Según las respuestas obtenidas, un 60,8% se ubicaron en el grupo de los turistas reflexivos, un 18,6% en el de los turistas despreocupados y un 20,6% en el de los pro sostenibles. Según el estudio, "sólo un 26,6% estaban dispuestos a pagar y los que lo estaban, no pagarían más de un 10% adicional del coste de su viaje", ha comentado Pulido.