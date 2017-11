Todos los blancos en la nieve de Granada

Las primeras nieves del otoño llegaron hace un par de semanas a Sierra Nevada y la estación está preparada para recibir a los primeros esquiadores o, simplemente, aquellos visitantes que buscan un invierno blanco a apenas una hora de la costa tropical andaluza, en la provincia de Granada. A partir del sábado, los visitantes accederán a una Sierra Nevada renovada, no sólo en la infraestructura, sino también con una nueva imagen corporativa donde mandan los distintos tonos de blanco que tiene la nieve de Sierra Nevada.

El sistema de nieve producida ha posibilitado que las máquinas pisapistas hayan acondicionado un perímetro esquiable en el área de principiantes, particularmente en el entorno del telesilla Emile Allais y alfombras de iniciación para este sábado. En este sentido, la producción de nieve se mantendrá activa mientras la temperatura lo permita.

El sábado estará todo listo para mostrar a todos los atractivos de Sierra Nevada, donde además de la baza deportiva, que quedó refrendado con Sierra Nevada 2017, a la estación más meridional de Europa se le añade la ventaja de poder disfrutar de la nieve, del turismo cultural, y de playas, sin salir de Andalucía.

La bonanza climatológica de la estación de invierno hace que sea un destino especialmente apreciado por muchos viajeros que buscan un lugar donde disfrutar no sólo de la nieve. De hecho, la pasada temporada -cerrada el 23 de abril- cerró con 955.521 esquiadores y 195.293 usuarios no esquiadores, lo que permitió a la estación granadina superar el 1.150.000 usuarios.

Con estos precedentes, la estación de esquí se enfrenta a una nueva temporada en la que ha realizado una importante inversión para hacer, aún más fácil, la estancia de los visitantes y acercar al mundo de los deportes de invierno a todos ellos. En este sentido, además de las nuevas máquinas pisapistas, seis nuevas motos de nieve para el servicio de pistas, la adquisición de más cañones y los expendedores de forfaits, un programa de actividades para no esquiadores y un nuevo restaurante, se suman a la creación de un circuito de competición de freestyle y snowboard para niños con el objetivo de dar continuidad al legado deportivo de Sierra Nevada 2017.

Una inversión de 1,4 millones de euros en novedades de cara a la temporada invernal que se traduce en mejoras para todos sus visitantes. Así, las tres máquinas pisapistas, otros tantos cañones de nieve de última generación y motos de nieve, cedidos por contratos de patrocinio para Sierra Nevada 2017, han sido adquiridos por Cetursa Sierra Nevada para su uso turístico y comercial desde la apertura de la temporada .

A ello se suma una nueva opción para la oferta de restauración de Sierra Nevada, puesto que el comedor que los equipos de competición utilizaron durante los Mundiales de marzo pasado abrirá al público como restaurante free flow en la estación inferior del telesilla Monachil, en el corazón del snowpark Sulayr. El restaurante La Cochera estará en la Loma de Dílar y tiene terraza exterior y capacidad para 80 personas, con posibilidad de ampliar hasta 300 personas. Para continuar con la sobremesa, el restaurante tiene una terraza conectada por la escalera exterior con el quiosco Montebajo, que también ha renovado su imagen.

En este tipo de restaurantes se distribuyen los diferentes platos del menú en islas de servicio. Este sistema de libre fluidez permite que el cliente vaya de una isla a otra con su bandeja sin grandes esperas ni colas.

Por otro lado, Sierra Nevada ha preparado su imagen para la temporada 2017/18 al detalle. Tanto es así, que aprovechando el cambio de logo, ha renovado la señalética en el área de nieve y en la urbanización de Pradollano.

En ese sentido, otra de las novedades será la mejora en las prestaciones de uno de los elementos on line más usados por los usuarios de Sierra Nevada: las webcams, tres de las cuales cambiarán su software para ofrecer en tiempo real y con calidad VAG imágenes de video de las pistas de la estación.

Siempre pensando en los visitantes, habrá tres nuevos expendedores automáticos de forfait, dos de ellos en la urbanización de Pradollano (en las dos paradas del telesilla Parador) para agilizar el acceso a pistas desde los alojamientos, y otro en la salida del parking subterráneo en dirección al telesilla Jara, que es el acceso natural al snowpark Sulayr.

Pero Sierra Nevada no es sólo un destino para los amantes de los esquíes, el snowboard y la nieve, también hay espacio para los que no son aficionados a los deportes de invierno. El parque de actividades Mirlo Blanco incorpora nuevas atracciones con pistas de trineos y tubbing -actividades muy demandas por los no esquiadores- que se instarán en el lugar que ocupaba hasta ahora la pista de hielo sintético, ya en desuso. También incorpora un área de juegos para los niños hasta los 5 años. Además, la zona de car sin motor está situada en la pista de tenis, junto al área de actividades de nieve.

Pero no se puede olvidar la vertiente deportiva de Siera Nevada. La temporada 2017/18 cuenta con 32 competiciones oficiales de todas las disciplinas de deportes de invierno y deportes de montaña, dirigidas a deportistas con edades comprendidas entre los 3 y los 75 años. La estación será sede de 6 campeonatos nacionales y 26 regionales.

Sierra Nevada acogerá los Campeonatos de España Absolutos FIS de esquí alpino en primavera en las disciplinas de Gigante, Slalom y Super Gigante con la participación de los 170 mejores corredores nacionales del momento, entre ellos, el equipo nacional que llegará a Sierra Nevada procedentes de los Juegos Olímpicos de Invierno Pyeongchang 2018 (Corea del Sur).

Después de los Mundiales de Snowboard y Freestyle, Sierra Nevada y la Federación Andaluza de Deportes de Invierno han decidido dar continuidad al legado de SN2017 con la potenciación del circuito de competiciones en esas disciplinas dirigidas a los más pequeños. Así, la Copa de Andalucía Freealevín organizará esta temporada competiciones de baches, big air, ski cross, snowboard cross y slope style entre los más pequeños de la casa.

Tampoco faltará la ya tradicional Navidad en la nieve con la visita de Papá Noel en las pistas de Borreguiles del 22 al 25 de diciembre; las uvas el día 31, un concierto el día 29; talleres para niños del 2 al 4 de enero y la esperada cabalgata de Reyes el día 5 en la Pistas de El Río.