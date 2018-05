"No cambio la situación de España por la de ningún país occidental"

Tras dibujar un inquietante panorama geopolítico mundial, llegó la hora de hablar de nuestro país. "España está en una situación sostenible, equilibrada...", dijo el histórico jurista Antonio Garrigues Walker, y muchos en el auditorio rieron, creyendo que la frase era pura ironía, un recurso muy habitual en Garrigues.

Pero no lo era. "Hablo en serio. No cambio la situación política de España por la de ninguno de los países occidentales. Tenemos un crecimiento económico insuperable y nuestra convivencia está canalizada, a pesar del paro y de Cataluña". Y continuó su optimista discurso: "Si hacemos las cosas bien daremos un salto cualitativo tremendo. Si reconducimos el tema catalán y la vida política en general vamos a ser un país muy atractivo para la inversión extranjera y el intercambio de relaciones económicas".

Lo dijo en la jornada Liderazgo y entorno cambiante, organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) Zona Sur en el marco de su décimo aniversario. La idea era abordar la transformación digital, pero Garrigues -que participó en el evento con Ismael El Qudsi, CEO Internet República, y Daniel Carreño, presidente de General Electric España y Portugal- dio una visión más general, en la teoría de que "un empresario que no esté en el debate sobre lo que pasa no es un buen empresario". Así, explicó que la ruptura por parte de EEUU del acuerdo nuclear con Irán puede "generar problemas" por el alza del precio del petróleo en todo el mundo occidental excepto en el país norteamericano, que tiene reservas; advirtió de que el mismo Trump puede verse limitado en sus funciones si los demócratas logran mayoría en las elecciones legislativas de noviembre; afirmó que "nadie sabe cómo vamos a salir del Brexit aunque se diga que va a ser algo suave"; vio a Merkel con muchos problemas tras el ascenso de Alternativa para Alemania; a Macron en claro retroceso con un 60% de los franceses en contra y a Italia en el caos, "aunque eso lo maneja como nadie". Por no hablar de Rusia y China, cuyos máximos mandatarios intentan eternizarse en el poder. Dan cierta libertad económica pero muy pocas políticas y sociales".

Garrigues ve la inmigración, -"que a España no le afecta aún pero habría que tener cuidado de tratar el tema con la habilidad y el respeto que merece"- y la creciente longevidad como principales retos sociológicos, y advierte que "el poder pierde capacidad punitiva, se está democratizando, la sociedad está cada vez más organizada y de manera distinta, al margen del mundo sindical".

¿Y la revolución digital? "En este momento, nadie puede saber el impacto real en la estructura social de los cambios tecnológicos y científicos", afirmó. Y siguió, con cierta retranca: "Algunos ya dicen que en vez de robots tenemos que decir personas eléctricas; muchos piensan que superarán a la inteligencia humana en 2020, otros en 2040, lo cual es algo completamente asequible a la vista de cómo nos comportamos". En cualquier caso, animó a los presentes a "convivir con la incertidumbre, la duda y la complejidad. Se puede convivir bien con la duda".

Ésta es la primera de las cinco sesiones enmarcadas en el décimo aniversario de la APD, según afirmó ayer el presidente de la Zona Sur, Mauricio González-Gordon, que es también presidente de González Byass. El directivo recordó a su antecesor, Braulio Medel, que tomó las riendas de la asociación "en plena crisis y ha consolidado su posición en Andalucía con el apoyo de 200 empresas".