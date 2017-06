El comercio pide menos regulación y más apoyo para ser más sostenible

El sector de la distribución se encuentra en un momento crucial para sentar las bases de su futuro, ya que se enfrenta a serios retos como la sostenibilidad -medioambiental, económica y social- y la transformación digital. Por ello, las empresas del ramo reclaman menos regulación y más incentivos para dar pasos hacia un modelo más comprometido con el consumidor y con el entorno. "El sector no necesita más ingerencias sino más apoyos", "habría que incentivar y no crear tantas cargas", "hay temas en los que no tiene sentido un régimen sancionador, sería mejor dejar que las empresas se pusieran en marcha voluntariamente" y "regulaciones tenemos ya para reventar, podemos demostrar que daremos pasos porque estamos concienciados" son algunas de las frases que se pronunciaron ayer en la cita que congregó al sector de la distribución en el Caixafórum de Sevilla.

Impuestos como los de las bolsas de plástico o las bebidas azucaradas fueron algunos de los ejemplos que saltaron a la palestra, así como normativas como la que obligará a los supermercados a donar sus alimentos excedentes. "De verdad es necesario legislar en esta materia?", se preguntó Javier González de Lara, presidente de la patronal andaluza CEA, en la conferencia de inauguración de las IX Jornadas del Sector de la Distribución, organizadas por la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería (CAEA). "Si queremos luchar contra el cambio climático o los desequilibrios socioeconómicos, dejemos que sean las empresas las que creen el modelo sin la tutela de la administración; lleguemos a un consenso entre los empresarios y el resultado les sorprenderá", sentenció.

El sector presume de que la sostenibilidad y el compromiso social forman parte de su ADN

En la misma línea, el presidente de CAEA, Luis Osuna, pidió a la Junta que no cree leyes que generen desventajas competitivas con respecto a otras comunidades. "Este sector es vital para Andalucía, debemos protegerlo e impulsarlo, por lo que necesita seguridad jurídica y normativa, máximo respeto a la unidad de mercado y que no suba la presión fiscal", reflexionó.

El director general de Comercio del Gobierno andaluz, Raúl Perales, fue el representante institucional que recogió el guante. Tras recordar su niñez en la tienda de alimentación y la panadería de sus abuelos en Alcalá de los Gazules, se comprometió a cuidar a un sector que "contribuye al crecimiento, genera empleo y se basa en un modelo sostenible e igualitario".

La cita que, bajo el título de Comercio Sostenible, Comercio Responsable, reunió ayer a cerca de 200 empresarios de la cadena alimentaria en Sevilla sirvió para constatar que el sector considera la sostenibilidad como una palanca que aporta valor y diferenciación a las compañías, mejora su reputación e, incluso, abre oportunidades de negocio.

El director general de Aecoc (asociación de fabricantes y distribuidores), José María Bonmatí, abundó en que el sector está en "un momento crítico" puesto que se enfrenta a una guerra de precios, a la necesidad de dar el paso hacia la omnicanalidad -ya no basta con estar en internet o tener tiendas físicas, hay que hacerlo converger- y hacia la sostenibilidad económica, social y medioambiental. "Desgraciadamente hay cada vez más presión regulatoria; el impuesto al azúcar ya está en vigor en Cataluña y puede proliferar; pone como excusa la salud y el medioambiente, pero en realidad es un elemento de recaudación", dijo.

Las jornadas contaron con dos mesas redondas: una de expertos en sostenibilidad de la distribución comercial y otra sobre experiencias empresariales concretas. En la primera, el profesor de la Universidad de Huelva Antonio Montaño presentó un estudio que concluye que el formato supermercados es el más sostenible. "Es el que presenta el menor impacto ambiental porque la gente va andando al súper y eso evita las emisiones de los coches, es más social porque es accesible para las personas mayores y es capaz de revitalizar el barrio y la ciudad", explicó.

Por su parte, Jorge Serrano, gerente de Empresas y Ecodiseño de Ecoembes, disertó sobre economía circular, ecodiseño y gestión de residuos, afirmando que "estamos viviendo un cambio histórico, el paso de un paradigma lineal a uno circular, en el que las nuevas tecnologías y la innovación permiten producir, usar, reciclar y reincorporar el residuo a la cadena productiva".

Por último, el vocal de CAEA Luis Miguel Piña presentó el proyecto El comercio no tiene desperdicio impulsado por aquella patronal y la Obra Social La Caixa, consistente en la lucha contra el desperdicio alimentario y el fomento de la donación de alimentos. Destacó que "más del 80% de las empresas de CAEA realizan donaciones, periódicas o de forma puntual, estimando que se pueden llegar a donar 2.000 toneladas de alimentos al año sólo en Andalucía".

En la mesa que congregó a las empresas se contaron las experiencias de Mercadona, Perfumerías Aromas y Covirán. La responsable de Medio Ambiente de Mercadona, Adela Torres, destacó las tres líneas de actuación de Mercadona en materia de sostenibilidad: "optimización logística, gestión de residuos y eficiencia energética". Y subrayó la importancia de contar en estos asuntos con la implicación de todos los interproveedores.

Rafael González, director general de Grupo Cardoso (Perfumerías Aromas), abundó en esta idea y defendió que "la sostenibilidad debe abarcar desde al proveedor de la materia prima hasta al consumidor, pasando por fabricantes, mayoristas y puntos de venta".

Por su parte, Tania Muñoz, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Covirán, indicó que su estrategia se basa en desplegar puntos de venta responsables, bajo los pilares del medio ambiente, la salud y la nutrición y el entorno social, "con cinco líneas de desarrollo claramente marcadas: eficiencia energética, contratación responsable, cero desperdicios, colaboración con entidades del entorno y supermercados universalmente accesibles".

El acto se clausuró con la entrega del Premio CAEA 2017, que reconoce la labor de una empresa del sector. El galardón recayó en Cudal Distribución de Alimentación, empresa fundada en 1983, principal almacén de bebidas y alimentación de Almería con 190 socios, 179 supermercados en la provincia conocidos bajo la marca Supremo.