El comité de Eulen no hará alegaciones al nombramiento del mediador

El comité de huelga de Eulen no ha presentado alegaciones a la propuesta del Ministerio de Fomento para nombrar al presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, como árbitro en el conflicto de los trabajadores de Eulen en el aeropuerto de Barcelona-El Prat. Así lo explicó ayer a Efe el asesor del citado comité, Juan Carlos Giménez, que insistió en que "el laudo no procede" pues "no se cumple ningún requisito" que lo haga necesario.

La puesta en marcha del arbitraje obligatorio como solución a la convocatoria de huelga de 24 horas indefinida de los trabajadores de Eulen Seguridad de El Prat fue acordada por el Consejo de Ministros el pasado miércoles en una reunión extraordinaria.

El Gobierno recurrió a esta medida tras el fracaso de las negociaciones entre la empresa y los trabajadores y de la mediación de la Generalitat.

Marcos Peña dispone ahora de un plazo de diez días para redactar el laudo, y mañana está previsto que se ponga en contacto con las partes para que le trasladen sus posiciones.