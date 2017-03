Los comités acusan a Abengoa de coaccionar a los empleados para que apoyen los ERE

Los comités de empresa de las filiales de Abengoa replicaron ayer a la compañía que la mayoría de las plantillas están apoyando los expedientes de regulación de empleo por "coacción y chantaje" y por la "desesperación les lleva a aceptar el mal menor para reducir el impacto de las medidas".

En un comunicado, los comités responden al emitido el pasado miércoles por Abengoa en el que aseguraba que el "necesario" ajuste de su estructura laboral en este grupo cuenta "con el acuerdo mayoritario de la plantilla, sus representantes y los sindicatos".

"Es cínico que la empresa diga que todos los expedientes se están cerrando con total acuerdo entre la empresa y los trabajadores cuando no puede haber nada más lejos, pues el acuerdo firmado por la plantilla no es más que un intento de ver reducida la dureza del impacto de la medida", afirmó el comité.

Los representantes laborales aseguraron que no cuestionan la legalidad de esos expedientes, pero sí denuncian el "mal uso y la mala intencionalidad, ya que la verdadera finalidad es forzar el acuerdo en todos los expedientes ofreciendo indemnizaciones mínimas (20 días por año trabajado y un complemento fijo máximo de 30 días)". "Es la jugada perfecta de cara a los medios y las instituciones para que no se hable mucho de Abengoa ni de los 1.500 puestos de trabajo que se han perdido en este último año", denuncian. Por ello, estudian llevar este "mal uso de los expedientes a los juzgados". Entienden la "necesidad de Abengoa de recurrir a expedientes de regulación pero no aceptan el uso malicioso de los mismos".

Además de estos motivos, los comités explican el apoyo laboral a los expedientes en que, tras más de un año y medio de "incertidumbre", la plantilla tiene "estrés, desasosiego y agotamiento moral" y esto la lleva a "plantearse otras alternativas más estables fuera de la compañía".

A esto se suma la "reestructuración concatenando pequeños expedientes en sociedades alternas, empleado a empleado, dividiendo y separando para no hacer mucho ruido y no levantar revuelo ante los trabajadores y la opinión pública". El grupo Abengoa lleva más de 22 de expedientes en apenas un año y se han perdido unos 1.500 empleos, recuerdan los sindicatos.