Sobre el déficit y el endeudamiento público

La economía española crece y genera empleo y, como consecuencia de ello, la recaudación fiscal aumenta. Al mismo tiempo, el Gobierno del Partido Popular ha tenido tiempo de sobra para desarrollar el severo programa de ajuste en el gasto público que anunciara durante la campaña electoral, pero la sensación es que después de seis años y medio el déficit público continúa resultando esquivo al control del Ejecutivo, que sistemáticamente se ha visto obligado a revisar sus compromisos con Bruselas e incluso a soportar alguna reprobación con amenazas de sanción. Paralelamente, el tamaño de la deuda pública no ha dejado de aumentar, hasta situarse por encima del 100% del PIB en diciembre de 2014, donde se ha mantenido desde entonces. Tras aumentar en más de un 3% durante el primer trimestre con respecto al del año pasado, la deuda pública por habitante se sitúa en este momento en 24.258 euros, ligeramente superior al PIB por habitante (en torno a los 24.000 euros), aunque a una considerable distancia de la renta disponible por habitante (18.828 euros en 2015).

Una cuestión pertinente es sobre la obstinada resistencia de ambas variables, déficit y endeudamiento público, a corregirse en sus excesos y, sobre todo, a ajustarse a los objetivos de política económica. Hay que recordar que en abril de 2012 se aprobó la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera con el fin de desarrollar la polémica reforma del artículo 135 de la Constitución, por la que se prohíbe, salvo en casos excepcionales, el déficit púbico estructural y se limita al 60% del PIB el tamaño de la deuda pública del Estado. Para alcanzar este fin en 2020 y garantizar su conservación en el futuro se establecieron igualmente algunas reglas dinámicas de sostenibilidad, como limitar el aumento del gasto público en todas las administraciones al del crecimiento real de la economía española, o reducir en al menos un 2% la ratio de deuda pública, siempre que el crecimiento de la economía o del empleo haya sido superior a dicho porcentaje.

Estamos todavía en el periodo transitorio que debe finalizar con la década y con todos los ajustes finalizados, pero con la economía española creciendo por encima del 3% desde 2015, es decir, por encima de su potencial y, por tanto, con un saldo fiscal inflado desde un punto de vista cíclico, la sospecha es que el déficit estructural podría seguir estando muy por encima del que refleja el cuadro macroeconómico del Gobierno (3,1% para 2017). Tampoco se aprecia equivalencia entre la intensidad del crecimiento de la economía y su repercusión en la disminución del endeudamiento del sector público, de manera que una cierta suspicacia sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria está plenamente justificada e invita a buscar explicaciones que pueden ser de lo más variopinta. Por ejemplo, los errores del propio Gobierno por exceso de confianza sobre las consecuencias fiscales de algunas de sus iniciativas más destacadas y polémicas, como los efectos recaudatorios de la amnistía fiscal de 2012 o de la reforma fiscal de 2014, por no hablar de la relajación en la disciplina fiscal con motivo de la ajetreada agenda electoral de 2015.

Se podría añadir que si el margen de maniobra del Gobierno es muy reducido en cualquier circunstancia, dado el tamaño del gasto comprometido por la inercia, en estos momentos debe ser todavía peor por la asfixiante presión de algunas partidas, como el gasto en pensiones, o por la pérdida de la cómoda mayoría en el Congreso de los Diputados de la anterior legislatura, donde ahora resulta imposible imponer los estrictos criterios de austeridad de entonces. El actual Gobierno no solamente está viendo obligado a asumir el coste económico de la negociación política en minoría, sino también a aceptar una interpretación más flexible del concepto de equilibrio financiero, que si bien todo el mundo valora como deseable, cada cual lo termina interpretando a su manera. Entre las consecuencias de la observación del problema desde un prisma político/partidista está la sobrevaloración del corto plazo en detrimento de otros objetivos cuyos efectos sólo son perceptibles por la sociedad en el medio y el largo plazo. Es el caso de la inversión en infraestructuras o el gasto en investigación, entre cuyos principales beneficiarios hay que incluir a las generaciones futuras, que es precisamente la razón que justifica el recurso al endeudamiento para su financiación.

La contaminación ideológica del debate sobre los límites razonables del déficit y el endeudamiento público conduce frecuentemente a la radicalización hipócrita de las conclusiones, de manera que tan impropio resulta condenar cualquier forma de déficit público, como renegar del criterio de austeridad en la administración de los recursos. Lo importante en ambos casos es determinar con precisión la capacidad de endeudamiento del estado y establecer con claridad los criterios de gestión, teniendo en cuenta que las condiciones son cambiantes y que una operación aconsejable en la actualidad podría no serlo en un escenario futuro de tipos de interés más elevados. En todo caso, ambos conceptos, déficit y endeudamiento, están íntimamente relacionados, hasta el punto de que el primero es el principal determinante del segundo en el caso español y de que éste no podrá resolverse mientras que el Gobierno de turno no consiga un control efectivo sobre la evolución del déficit.