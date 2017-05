Los estibadores mantienen la huelga al no garantizar el decreto sus empleos

El líder de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, Antolín Goya, anunció ayer que los estibadores seguirán con la huelga convocada contra el segundo decreto del Gobierno para modificar el régimen de estiba, porque no se garantizan los empleos en el sector y se sienten engañados. El decreto "no cumple con la principal demanda de los estibadores" prometida por el ministro de Fomento, Ignacio de la Serna, que es garantizar el empleo de los 6.000 trabajadores, por lo que los estibadores se reunirán con los grupos parlamentarios para pedirles que el Congreso no lo convalide, dijo en rueda de prensa Antolín García.

Los estibadores reconocen avances en el nuevo decreto, como en materia de formación, con periodo de prácticas en los puertos, en el mantenimiento de los ámbitos de actuación de los estibadores y en la eliminación de las bonificaciones en los contratos temporales. Pero consideran estos avances "insuficientes" en cuanto a la principal demanda, la garantía de empleo.

El principal objetivo del decreto es poder despedir de forma masiva y con fondos públicos a los estibadores para colocar a otros en peores condiciones laborales y en beneficio de las empresas, sostuvo Antolín.

La demanda de los estibadores es que se retire el decreto y se abra una mesa de negociación "de verdad", porque "hay tiempo y condiciones" para modificar el régimen de estiba "desde el diálogo y el consenso" y con el objetivo común de cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. En caso de que el decreto se convalidara, los sindicatos han anunciado su intención de ampliar el preaviso de huelga ya presentado y tomar "más decisiones" para combatirlo.

Al respecto, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, confió ayer en que el decreto sobre la reforma de la estiba se apruebe el próximo jueves en el Congreso porque considera que "no tendría sentido" que fuera de nuevo rechazado. En conferencia de prensa en Pekín, Rajoy elogió al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna (presente en el acto), por ser "muy perseverante" para lograr un acuerdo.