Los estibadores piden prejubilarse con un mínimo de 2.122 euros al mes

Los estibadores solicitan que el plan de prejubilaciones voluntarias que ofrece el Gobierno para contribuir a alcanzar un acuerdo sobre la reforma del sector permita retirarse con un sueldo mínimo equivalente a tres veces el salario mínimo interprofesional (SMI), esto es, unos 2.122 euros al mes.

Así lo plantean los sindicatos del gremio en la contrapropuesta de acuerdo presentada el martes al Gobierno, en respuesta a la que el Ejecutivo realizó la pasada semana. En concreto, piden que las prejubilaciones se realicen con el 80% de la retribución media recibida por todos los conceptos en los últimos seis meses, un porcentaje superior al 70% ofrecido por el Gobierno. Además, quieren que se garantice un sueldo mínimo de tres veces el SMI, que actualmente es de 707,6 euros al mes.

La subrogación no es posible; la CE no permite obligar a las empresas a contratar por ley"

En su propuesta, el Gobierno incluye un plan de prejubilaciones voluntarias a partir de los 50 años y con el 70% del salario con el fin de contribuir a ajustar las plantillas en los puertos en los que se registrara excedente de personal.

En su contrapropuesta, los estibadores ofrecen rebajar su sueldo un 1% para, en colaboración con las empresas, constituir un fondo que contribuya a estas ayudas a la prejubilación del Gobierno. Esta reducción de salario se suma a la que aseguran estar dispuestos a asumir para mejorar la competitividad en los puertos, que no se recoge expresamente en el documento. De esta forma, el gremio está dispuesto a reducir un 6% su salario.

En cuanto al resto de puntos, la contrapropuesta de los estibadores recoge su principal reivindicación, la de "disponer con rango de ley" que las empresas de estiba se subrogen a los trabajadores "respetándose la antigüedad y cualquier otro derecho consolidado".

El colectivo de 6.150 trabajadores que se encarga de cargar y descargar la mercancía de los barcos en los puertos también solicita la "participación" de los sindicatos en "la formación para el acceso a la profesión, en la formación continua del personal portuario, y en la determinación y duración de la misma". Respecto al compromiso con el aumento de productividad en los puertos, proponen "impulsar la polivalencia y movilidad funcional de los trabajadores y la adaptación de los puestos de trabajo a las nuevas tecnologías".

En su contrapropuesta, suscrita por la Coordinadora de Trabajadores del Mar, CCOO y UGT como sindicatos mayoritarios, manifiestan su disposición a reformar el sector para cumplir con la normativa europea. No obstante, indican que ello "no debe afectar a la estabilidad en el empleo de los trabajadores portuarios".

El Gobierno se compromete a analizar la contrapuesta de los estibadores, si bien el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, insistió ayer en que la subrogación de los trabajadores por ley no es posible, e instó a los sindicatos y a la patronal a firmarla en un acuerdo de negociación colectiva. "Aunque quisiéramos, no podríamos, porque la Comisión Europea no permite que se obligue a las empresas a contratar a trabajadores por ley", dijo el ministro, tras mostrar su sorpresa ante la petición de los estibadores.

El principal sindicato de estibadores, sin embargo, pidió ayer al Gobierno que se siente a negociar con "humildad y actitud de consenso". "Los estibadores estamos perplejos ante la actitud soberbia de un Gobierno que parece no haber aprendido nada del mensaje que el jueves pasado dio el Congreso", indicó.