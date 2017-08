La insolvente Air Berlin seguirá volando

Air Berlin está en números rojos desde hace años y ha conseguido mantenerse en el aire todo este tiempo gracias a su socio árabe Etihad. Ahora, éste ha decidido retirarle su apoyo empujando a la segunda mayor aerolínea alemana a declararse insolvente. A continuación, algunas claves de lo ocurrido.

¿Qué ocurre con los vuelos ya comprados?¿Es posible volver de Mallorca a Alemania?

Quien esté ahora de vacaciones con Air Berlin no debe preocuparse por su vuelo de regreso a Alemania. Todos los vuelos de Air Berlin y su filial Niki se mantienen, aseguró la compañía que cosechó un gran éxito con sus vuelos de Berlín a Mallorca. Los billetes comprados siguen siendo válidos. También se pueden seguir comprando vuelos de Air Berlin. Su funcionamiento es posible gracias a un crédito de 150 millones de euros del Gobierno alemán.

¿Cuánto tiempo servirá este dinero para mantener en funcionamiento la aerolínea?

La ministra de Economía alemana, Brigitte Zypries, cree que esta cantidad asegura el tráfico aéreo aproximadamente tres meses. El ministro de Transportes, Alexander Dobrindt, indicó que hasta finales de noviembre.

¿Y después?

El crédito debe lograr el marco para una adquisición puesto que Air Berlin no puede sobrevivir por sí sola, ya que acarrea desde hace años déficits en sus cuentas. En 2016, las pérdidas se situaron en los cerca de 782 millones de euros y la montaña de deuda creció hasta los cerca de 1.200 millones de euros.

¿Pasará factura también a los pasajeros?

Será como sucede desde la primavera boreal. Las cancelaciones y los retrasos son frecuentes desde entonces y en Berlín también hay un grave problema con el equipaje. Las crisis aterran siempre a los clientes. En el mes de julio el número de pasajeros se redujo casi una cuarta parte en comparación al año anterior, mientras de enero a julio hubo un retroceso de un 16 por ciento, no solo porque se haya reducido la flota de Air Berlin y la red de rutas.

¿Por qué declararse insolvente ahora?

Durante años su mayor accionista, Etihad Airways, ha mantenido Air Berlin inyectando dinero en sus cuentas. Sin embargo, ahora Etihad informó que retira su apoyo financiero. Según pudo saber la agencia dpa en base a fuentes cercanas, el socio árabe no transfirió el miércoles los 50 millones de euros de un crédito acordado previamente. Y el viernes por la tarde Etihad informó que no quiere seguir ayudándolos.

¿Cuál es la justificación de Etihad?

El negocio de Air Berlin ha empeorado rápidamente, informó Etihad. Esto hace que no se pueda hacer frente a "desafíos decisivos" y "poner en marcha opciones estratégicas alternativas". Bajo estas condiciones Etihad no puede elevar su propia deuda lo que ha llevado a la compañía a no cumplir con lo acordado hasta ahora. En abril, Etihad aseguró por escrito su apoyo financiero a Air Berlin por otros 18 meses.

¿Cuál es el objetivo de la insolvencia?

Un proceso de insolvencia bajo autogestión tiene como objetivo mantener con vida la empresa. El tráfico aéreo continuará mientras sigue la radical transformación de la compañía. El primer candidato a hacerse con parte de Air Berlin es Lufthansa, pero solo cuando se hayan liquidado las deudas.

¿Qué pasa con las deudas?

Aún están ahí y el gran accionista Etihad ya ha dejado claro que no las asumirá. El procurador provisional debe encontrar una solución con los acreedores, que deberán renunciar a mucho dinero. En última instancia se decidirá en una junta de acreedores. Ahí tendrá un peso decisivo, sobre todo, Etihad.

¿Por qué ha acudido en su ayuda el Gobierno alemán?

Tiene probablemente relación con las elecciones generales alemanas que se celebrarán el 24 de septiembre. A nadie del Gobierno alemán le habría gustado tener que contemplar imágenes de turistas que no pueden regresar de sus lugares de veraneo. Air Berlin tiene, a pesar de la crisis, buena reputación entre muchos alemanes. El Gobierno alemán aseguró con su crédito más o menos un traspaso ordenado, con la esperanza de que Lufthansa adquiera partes de la aerolínea.

¿Qué interés tiene Lufthansa en adquirir partes de AirBerlin?

Con la compra de una gran parte de Air Berlin, Lufthansa conseguiría acabar con su rival más importante en el interior de Alemania y podría fortalecer su compañía de bajo coste, Eurowings. Los aviones de Air Berlin están en buen estado y el personal operativo, indican. Especialmente los 17 aviones de larga distancia, que salen principalmente desde Düsseldorf, serían muy interesantes para Eurowings, que actualmente tiene solo seis y pronto siete aviones de larga distancia. La gran ventaja: Lufthansa se haría con aviones y personal, pero no con la administración y los acuerdos salariales de Air Berlin. En Eurowings los pilotos tienen salarios mucho más bajos.

¿Habría algún problema por parte de la oficina de vigilancia de la competencia?

Según el ministro de Transportes alemán, Alexander Dobrindt, la compra por parte de Lufthansa no sería un problema, porque se trataría solo de partes del negocio. También existen conversaciones con otras aerolíneas para comprar otras partes de la compañía.

¿Qué podría significar esta insolvencia para Ryanair?

La compañía de bajo coste irlandesa lleva años ampliando su oferta. Su presidente, Michael O'Leary, anunció recientemente su intención de incrementar su presencia en Alemania e Italia para aprovechar la debilidad de las endeudadas Air Berlin y Alitalia. Si desaparece Air Berlin del mercado esto podría suponer nuevos derechos de aterrizaje y despegue de Ryanair en los aeropuertos alemanes.