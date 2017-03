La inversión pública en Andalucía se desploma a mínimos históricos

Se intuía que 2016 había sido un año de retroceso de la inversión pública por el larguísimo tiempo que el Gobierno central ha estado en funciones, y ahora se confirma con cifras. Según los datos recopilados por Ceacop, la patronal andaluza de la obra civil, la adjudicación de infraestructuras se redujo un 43% en 2016 respecto a 2015 y se situó en 717 millones, la cifra más baja desde el inicio de la serie estadística en 2001. Ni siquiera 2012, el peor año de la crisis y en el que se contrató por 890 millones de euros, ha sido peor que 2016, que queda lejos de los 1.251 millones invertidos en 2015 y los 1.625 de 2014. Por no hablar de 2007, año récord con 4.640 millones, seis veces más que el año pasado. "El panorama es totalmente desolador", afirmó el presidente de Ceacop, Francisco Felipe Fernández Olmo, quien alertó de que muchas empresas cierran y otras están perdiendo músculo financiero y capacidad tecnológica.

La principal causa de este desplome es el recorte drástico del Gobierno central, que estuvo en funciones la mayor parte del año. Eso se traduce en un bajón de 400 millones que ha llevado la inversión de 567 a sólo 162 millones, un 71% menos. Ceacop critica, además del escaso impulso inversor, la disparidad a la hora de invertir en las provincias, con algunas muy beneficiadas y otras muy perjudicadas. "Se deberían favorecer los extremos o los enclaves de comunicación con el resto de España, pero la inversión se concentra en Málaga, Cádiz y Sevilla (entre las tres suman casi cien millones)", señaló Ana Chocano, secretaria general de Ceacop, quien lamentó la escasa inversión en Almería (4,4 millones), a pesar de la importancia del corredor del Mediterráneo, y Granada (7,4 millones), aquejada de un problema de aislamiento ferroviario.

La Junta, por su lado, adjudicó obras por valor de 216,7 millones de euros, una rebaja muy inferior a la del Ejecutivo central, del 17%, que no oculta el bajo nivel inversor de laAdministración autonómica. El año pasado fue el segundo peor de la serie histórica, sólo superado por 2013, y desde 2012 las adjudicaciones no superan los 300 millones, algo muy alejado de los 1.985 de 2008 o los 1.598 millones de 2009. Si hubo algo positivo fue el repunte de la inversión de la Consejería de Educación, con 57,6 millones, algo que compensó la caída del 48% en Fomento (81 millones). Pese a ello, Ceacop afirma que la Agencia Pública Andaluza de Comunicación "empuja a ofertar por debajo de costes", lo que lleva a las empresas en muchos casos a dejar la obra sin ejecutar o acabar fuera de plazo. "Premian la obra más barata", afirma Fernández Olmo, que explica que Educación llega a situarse en lo que se llama "contratación en baja temeraria", una práctica que puede ser legal pero que sitúa en una posición límite a las empresas.

Medio Ambiente, sin embargo, redujo el montante de 51 a 20 millones, a pesar de recaudar 120 millones por el llamado canon del agua, un ingreso teóricamente destinado a hacer obras de depuración. Si no se acelera en 2017, Andalucía se verá abocada a pagar una multa europea de 10 millones el primer año y entre 5 y 7 los siguientes por no cumplir con la directiva de depuración de aguas. La buena noticia es que ya se han licitado este año 53 millones para once depuradoras, aunque desde Ceacop se advierte que lo que se ha puesto en concurso son contratos de redacción de proyecto y obra, lo que puede alargar el plazo para el inicio de las obras un año, un retraso poco comprensible para Ceacop teniendo en cuenta la presión europea en este tema.