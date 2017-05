El nuevo decreto sobre la estiba, muy cerca de aprobarse

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, aseguró ayer que la aprobación del nuevo Real Decreto Ley de reforma del sector de la estiba está "muy cerca" y, aunque no confirmó fecha exacta, apuntó que podría llevarla al Consejo de Ministros de este viernes o del siguiente. "Entendemos que ya estamos muy cerca de su aprobación en Consejo de Ministros, pero no puedo garantizar que pueda ser este mismo viernes", indicó el ministro tras presentar el nuevo Plan de Navegación Aérea. "Estamos muy cerca de esa aprobación y seguimos en contacto con los grupos políticos de cara a su convalidación posterior", explicó, después de que el lunes reconociera que no "tenía atado" el suficiente respaldo parlamentario. De la Serna recordó que, una vez que el Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto Ley se trasladará al Congreso para su preceptiva convalidación en el plazo de un mes.

En paralelo, se inicia la tramitación del Real Decreto que incluirá el Decreto Ley para recoger los aspectos laborales de la reforma del sector surgidos de las negociaciones con patronal y sindicatos de la estiba. "Es una tramitación larga, que puede llevar tres o cuatro meses", apuntó.

El ministro indicó que este Real Decreto "todavía no está cerrado". "En el momento en que esté cerrado se trasladará a la patronal y los sindicatos", garantizó De la Serna.