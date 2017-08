Los partidos andaluces no temen la 'turismofobia', pero piden mejoras

Representantes de los cinco partidos con representación parlamentaria no ven riesgo de turismofobia en Andalucía, si bien consideran que no se pueden permitir ciertas situaciones y que se tienen que producir mejoras en la calidad del empleo de los trabajadores del sector. Así se pronunciaron ayer en Sevilla sobre los casos de turismofobia surgidos en distintos territorios del país, durante el acto de homenaje a Blas Infante, por el 81 aniversario de su fusilamiento.

El diputado y miembro de la Ejecutiva del PSOE-A, Carmelo Gómez, dijo que no percibe ese "odio al turismo" en Andalucía, sino "más bien lo contrario". En su opinión, "lo que está escondido detrás del auge del turismo son unas condiciones laborales que no se corresponden con un mercado civilizado y que es necesario que vayamos corrigiendo".

Gómez achacó esta situación a la "nefasta" reforma laboral y añadió que "debe haber un crecimiento justo y solidario, que ganen los empresarios pero también los trabajadores".

Por su parte, la secretaria general del PP-A, Dolores López, dijo esperar que los casos de turismofobia no ocurran en Andalucía, siendo el turismo "el primer motor económico" , que implica "riqueza, empleo y prosperidad". A su juicio, es evidente que hay que regular ciertas situaciones pero la turismofobia "no trae nada bueno para España".

La dirigente popular dijo que España "está saliendo de la recesión en la que nos dejó el Gobierno socialista" y que no es bueno "abrir brechas de ningún tipo".

En nombre de Podemos, su coordinadora general, Teresa Rodríguez, defendió que "el debate no es turismo sí o turismo no, sino para quién, si se defiende este modelo porque genera empleo tenemos que ver en qué condiciones se reparte y quién se queda con las rentas". Denunció que "cada vez hay más trabajadores pobres en la hostelería con incumplimiento flagrante de los convenios, de los derechos laborales y de la legalidad vigente".

Rodríguez señaló que un modelo turístico que apuesta por la "depredación" del medio natural y por acabar con nuestros recursos "no es el modelo que va a generar desarrollo a largo plazo sino que lo va a frustrar definitivamente".

El diputado de C's Julio Díaz manifestó que el turismo en Andalucía es un elemento de impulso esencial y que no se puede apostar por fórmulas "que no estén probadas o estudiadas". "Tenemos que conseguir que nuestro turismo sea sostenible pero hay que hacer un buen diagnóstico y a partir de ahí ver cómo actuar", argumentó. El diputado naranja consideró complicado aventurarse en algunas "derivas" en las que están otras formaciones políticas e insistió en que el turismo tiene que ser "sostenible" y que "habrá que hacer lo que haya que hacer también desde el punto de vista de la financiación".

Por último, el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, mantuvo que el turismo "no es nada intocable" y que hay que abordar un modelo sostenible "que no sea de burbuja". Denunció, además, que se pague dos euros por limpiar una habitación de hotel y que haya camareros contratados por dos horas, pero trabajando doce. "No estamos dispuestos a callarnos bajo el señuelo de que no se puede tocar el turismo porque es una actividad que genera mucha economía, tenemos que mover también el empleo y ese es el debate central", indicó el líder de IU.