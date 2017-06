La patronal bancaria: la competencia es “salvaje” a pesar de la concentración

La absorción de Banco Popular por el Santander ha traído consigo el debate de la concentración bancaria. El pasado miércoles el presidente de Bankia alertaba sobre este proceso, porque los riesgos quedarán en muy pocas manos y por las menores opciones de financiación para las pymes. Este jueves, el presidente de la Asociación Española de Banca, José María Roldán, admitió que la reducción del número de entidades es una realidad, pero, por un lado, dijo que este proceso está agotándose y, por otro, lo defendió. En el curso de verano que organiza en Santander la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), patrocinado por BBVA, Roldán aseguró que que la competencia en el sector “no sólo es adecuada, sino salvaje”. “Me siento muy cómodo así”, afirmó, y añadió que precisamente lo que pide Europa es eso, concentración, y “España ha hecho los deberes”. “Y a pesar de ello el 85% de la población vive en municipios donde hay cuatro o más entidades operando”.

El presidente de patronal bancaria emplazó además a no reducir el mercado a la dimensión española. “En el marco europeo, el tamaño de nuestros operadores es muy limitado”, dijo. E introdujo también la irrupción de los nuevos operadores tecnológicos. “En el momento en que cualquier banco tenga unos beneficios extraordinarios estas entidades van a ir a por este nicho de mercado, lo que añadirá más presión a la competencia”. Para competir con este tsunami que se acerca -con protagonistas como Google o Facebook- Roldán reclamó eliminar corsés regulatorios para favorecer la innovación. “Los nuevos operadores no tienen regulación especifica y cuando la tienen es más laxa. Queremos que la regulación nos permitan innovar. Y que cuando la actividad que hagamos sea la misma que la de ellos, la regulación también lo sea”

Sobre el proceso que ha conducido a la intervención del popular por parte de la Junta Única de Resolución, dependiente del Banco Central Europeo (BCE), se mostró bastante comedido. Eso sí, afirmó que la situación del Popular no se debió exclusivamente a la retirada de depósitos de los últimas semanas. “Sabemos que era una entidad no viable, y los problemas de liquidez venían de una situación compleja de mucho tiempo, que se volvió más compleja en los últimos meses”, afirmó. Igual que hizo De Gunindos, reclamó que se publiquen los informes de los expertos del BCE acerca de cómo se ejecutó el proceso de resolución, que no llegó a criticar directamente, pero sí avisó: “Tenemos que dotar de la máxima transparencia a estos procesos y tenemos que aprender la lección”.

En todo caso, e independientemente del modo en que se hizo, “la decisión fue la correcta”. “Un banco español estabilizó la situación en menos de 24 horas y los clientes pudieron seguir operando de la misma manera al dia siguiente de la resolución. De las opciones que había se ha escogido la mejor para los clientes y probablemente para los acreedores, a los que se hará un computo de cuanto hubieran recibido en caso de liquidación, lo cual es una garantía”. Además, y a diferencia de Italia, donde Monte dei Paschi sí ha sido rescatado por las autoridades públicas, la resolución no ha necesitado de dinero público y “es un signo de fortaleza que un banco muy bien gestionado haya aceptado el desafío”. Roldán defendió que la Comisión Nacional del Mercado de Valores no prohibiera las posiciones cortas -a diferencia de lo que hizo con Liberbank- porque esta medida “no funciona a largo plazo”.

Endesa admite que el precio de la luz está por encima de lo normal en estas fechas

La luz vuelve a subir, y así lo admitió este jueves el consejero delegado de Endesa, José Bogas, quien afirmó que, aunque sin llegar al nivel de enero, el precio de la energía ronda en estos meses los 50 Megavatios la hora, debido a la sequía y a la escasez de viento, que inutilizan la energía hidráulica y la eólica. En condiciones normales, dijo, el coste de la energía debería ser diez euros menor. De todas formas, Bogas no cree que los precios se disparen más, “tendría que haber una circunstancia excepcional para que eso ocurriera”. Respecto al alargamiento de la vida de las centrales nucleares, se mostró a favor, aunque defendió una rebaja impositiva (“el 40% de los costes son impuestos”, dijo) que permita a las eléctricas amortizar las inversiones. Bogas admitió, tal y como dijo el ministro, que estás instalaciones tienen “una rentabilidad ajustada” desde el punto de vista operativo, pero insuficientes para cubrir todos los costes asociados.

Un ex director del Banco de España afirma que Popular era insolvente

A sus 86 años, Aristóbulo de Juan, ex director del Banco de España durante 15 años, está lógicamente de vuelta y dice sin tapujos lo que piensa. Este jueves, en Santander, dijo lo que nadie se ha atrevido aún a afirmar: “El problema del Popular fue claramente de insolvencia” y “sus problemas comenzaron el 15 de julio de 2008”, día de la caída de la inmobiliaria Martinsa-Fadesa. “Entonces empezó la descapitalización de ese banco”. Si ha tardado en caer, añadió, es porque ninguna “insolvencia se aborda ni aquí ni en Estados Unidos hasta que no llega a los periódicos”. De Juan cargó contra el supervisor, la dirección del banco y sobre todo los auditores, de los que dijo que “tienen un gran mérito: que no se habla de ellos”. Según afirmó, los bancos suelen ocultar la morosidad “refinanciando