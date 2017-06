La patronal de la estiba plantea volver a negociar desde el lunes

Los empresarios del sector de la estiba, agrupados en Anesco, intentarán retomar la negociación con los sindicatos a partir del próximo lunes 12 con una propuesta que prevén trasladar en las próximas horas a la parte social basada en un calendario de reuniones y una serie de puntos para debatir con los representantes de los trabajadores, según confirmaron a este periódico fuentes cercanas a la patronal.

Los empresarios buscan evitar las 48 horas continuadas de huelga en los puertos que se mantienen convocadas para los días 14 y 15 de la próxima semana (miércoles y jueves). La decisión se adoptó en la reunión del comité ejecutivo de Anesco tras constatarse el seguimiento masivo de las dos primeras jornadas de huelga desarrolladas ayer y el pasado lunes, aunque esta propuesta para tratar de abrir un espacio de negociación no evitará mañana el desarrollo del tercero de los días de movilizaciones en horas alternas en los puertos de todo el país.

Anesco redactará una propuesta basada en tres puntos: analizar la subrogación de los estibadores portuarios, la negociación del quinto acuerdo marco de la estiba y la búsqueda de acuerdos a escala local con un calendario de trabajo establecido. A cambio, la patronal pretende pedir a los sindicatos la suspensión de los cinco días de huelga que se mantienen en pie para las próximas dos semanas, los ya citados de los días 14 y 15 así como los previstos para las jornadas del 19, 21 y 23 en horas alternas.

La patronal también reclama al Gobierno que apruebe cuanto antes el real decreto complementario al decreto ley de liberalización de la estiba para contar con una base jurídica sobre la que poder adoptar acuerdos laborales. Dentro de Anesco, según fuentes presentes en la reunión, existen disparidad de criterios a la hora de plantear el alcance de la subrogación de los estibadores portuarios, principal reivindicación de los sindicatos desde el arranque del conflicto. Empresas con gran actividad se muestran dispuestas a asumir a todos los trabajadores portuarios mientras que las radicadas en los puertos más pequeños, con menor actividad, piden negociar puerto a puerto la dimensión de las plantillas tras la liberalización de la contratación.

El movimiento interno en Anesco se produjo tras la segunda jornada de paros en horas alternas en los puertos, marcada ayer por un notorio repunte de la actividad en los muelles durante las horas de trabajo, alternado con un seguimiento masivo en las horas de paro que alcanzó el 99,78% de seguimiento en el turno de mañana y el 99,4% en el de tarde, según datos de Puertos del Estado. El seguimiento conjunto fue del 98,6%, con 3.304 trabajadores nombrados para operar en los puertos durante el día, de los que 2.749 secundaron la huelga.

La actividad en los recintos portuarios se acomodó al trabajo a intervalos por parte de los estibadores. En el puerto de Algeciras, el principal del país, las compañías navieras dilataron sus escalas, pero al menos pudieron realizar carga y descarga de mercancías durante las horas pares a un ritmo normalizado, a diferencia del lunes, cuando una de sus dos terminales optó por desviar todos los buques y reducir al mínimo su operativa. El mayor nombramiento de estibadores tuvo su reflejo en más visibilidad de los trabajadores durante los periodos de inactividad, en los que permanecieron cerca de sus puestos o en pequeñas concentraciones.

Puertos del Estado valoró que, con carácter general, se cumplieron de nuevo con los servicios mínimos decretados. En el global de las autoridades portuarias se nombraron 122 efectivos en servicios mínimos, con un cumplimiento de la totalidad en los tráficos de abastecimiento a las islas, Ceuta y Melilla, y también en el trafico interinsular tanto de mercancías como de pasajeros. Los rendimientos alcanzados durante las horas sin huelga fueron, en general, del 100% respecto a los habituales, por lo que en jornada completa se alcanzó el 50%, de acuerdo con lo establecido en los servicios mínimos.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, alertó del "daño evidente y directo" al tráfico de mercancías y a la economía. De la Serna confirmó una mayor actividad portuaria en los intervalos sin paros respecto al lunes, con un incremento de la actividad que cifró en un 36%. Para el ministro, fueron las propias compañías las que "han adaptado su actividad" a las horas en las que cesaba el paro. En un periodo más amplio Fomento "podrá valorar" el impacto económico acumulado de la huelga.

"Es absolutamente imprescindible que se sienten ya en la mesa, no parece que haya ninguna razón para no estén ya sentados", indicó en relación al comunicado emitido la víspera por Anesco en el que decía comprometerse a mantener el empleo del sector. "El Gobierno lo que no puede hacer es suplir el papel que le corresponde a un sindicato o una patronal. Son ellos los que tienen que sentarse a negociar tras el intenso trabajo realizado por el Gobierno", incidió.