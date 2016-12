El poder adquisitivo de los pensionistas retrocede por primera vez desde 2012

Los pensionistas han perdido el 1,25% de poder adquisitivo en 2016 debido a que la subida del 0,25% que experimentaron sus pensiones, el mínimo permitido por ley, ha sido inferior a la inflación con la que ha cerrado este año (1,5% en diciembre, el mes que se toma como referencia).

El dato adelantado del IPC conocido este viernes, que supone un incremento interanual de ocho décimas respecto a noviembre (cuando se registró un 0,7%) supone que las pensiones han vuelto a perder poder adquisitivo por primera vez en cuatro años.

Desde que entró en vigor la reforma de las pensiones en 2013 con la aplicación del Índice de Revalorización, la subida ha sido del 0,25%, si bien los pensionistas se han beneficiado de una inflación baja (0% en 2015) o incluso negativa (-1 % en 2014), años en los que han ganado poder adquisitivo.

También en 2013 los pensionistas mejoraron su capacidad de compra, porque aumentaron un 1% aquellas de más de 1.000 euros y un 2%, las inferiores, mientras que el IPC se situó en el 0,3 %. Previamente, habían perdido poder adquisitivo en 2012, cuando el IPC fue del 2,9 % y las pensiones subieron el 1%, y en 2011, cuando la inflación fue del 2,4 % y las pensiones se congelaron.

Antes de que en 2013 se cambiara la Ley y se introdujera como método de cálculo el Índice de Revalorización, las pensiones se actualizaban con el IPC del mes de noviembre, que en 2016 se situó en el 0,7%. Cuando las pensiones dejaron de estar ligadas al IPC pasó a tomarse como referencia el mes de diciembre. Como consecuencia, con una subida de precios en el año del 1,5%, el poder de compra de los pensionistas ha acabado perdiendo 1,25 puntos, una pérdida que se consolida aunque durante la mayor parte del año los pensionistas no la hayan ido sufriendo.

No obstante, el Ministerio de Economía ha calculado que la inflación media de 2016 se ha situado en el -0,2%, por lo que este año no se ha producido pérdida de poder adquisitivo de las rentas en general, y de los pensionistas y funcionarios en particular.

El incremento de los precios que arroja el dato de cierre de año es superior no sólo a las subida de las pensiones sino a las alzas salariales pactadas en los convenios colectivos (el último dato de noviembre sitúa el alza en el 1,08 %), y también es mayor que el incremento de los suelos de los funcionarios (1%).

De esta forma, tanto trabajadores del sector público como privado y pensionistas habrán perdido este año poder adquisitivo y, tal y como todo apunta, lo seguirán perdiendo de cara a 2017, tal y como ha criticado el sindicato USO, después de que el Gobierno aprobara un decreto Ley para subir las pensiones un 0,25%, el mínimo legal, por cuarto año consecutivo. Es previsible que este año la inflación se mantenga en positivo, sobre todo por la evolución al alza del precio del petróleo.

A nivel general, el Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 0,6% en diciembre respecto al mes anterior y elevó ocho décimas su tasa interanual, hasta el 1,5%, cuarta tasa positiva consecutiva y su nivel más alto desde agosto de 2013.

Según el indicador adelantado publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la subida del IPC interanual en diciembre se explica principalmente por el encarecimiento de los carburantes (gasoil y gasolina), frente al descenso que registraron en igual mes de 2015. El IPC interanual arrancó el año 2016 en tasas negativas, marcando una tasa del -0,3% en enero. Durante ocho meses registró tasas negativas hasta que en septiembre volvió a terreno positivo, con una tasa del 0,2%. Desde entonces y en sólo cuatro meses el IPC ha crecido 1,2 puntos, volviendo al finalizar 2016 a niveles de 2013.