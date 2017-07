Las pernoctaciones extrahoteleras aumentan un 9,9% en junio

Las pernoctaciones realizadas en alojamientos turísticos extrahoteleros, como apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural o albergues, llegaron a los 12,7 millones en junio, lo que supone un 9,9% más respecto al mismo mes del año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En junio, las pernoctaciones de residentes aumentaron un 11% y las de no residentes crecieron un 9,3%. La estancia media se situó en 4,5 pernoctaciones por viajero. Así, durante los seis primeros meses del año, las pernoctaciones se incrementaron un 8,1% respecto al mismo periodo de 2016.

Las pernoctaciones de los residentes alcanzaron los 4,9 millones en junio, con un total de 1,57 millones de viajeros; mientras que las de los procedentes de la Unión Europea (excluida España) se situaron en siete millones, con más de un millón de viajeros. Del resto del mundo, se registraron 817.354 pernoctaciones, con 186.959 viajeros.

Las pernoctaciones en los apartamentos turísticos aumentaron un 7,2% en junio. Las de los residentes subieron un 6,6%, y las de los no residentes un 7,4%. En cuanto a los campings, registraron en junio un incremento anual del 13,7% respecto al mismo mes del año anterior. Las de resientes aumentaron un 14,4% mientras que las de no residentes crecen un 12,8%. Por su parte, las pernoctaciones en los alojamientos de turismo rural presentaron un aumento anual del 20,3% con incrementos del 14,5% en residentes y del 32,9% de no residentes. En los albergues, las pernoctaciones aumentaron un 5,7% en junio. Las de residentes subieron un 9,3% y las de no residentes un 3,1%.