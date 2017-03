El puerto de Algeciras perdió un 11% de tráfico en febrero por la situación de la estiba

El puerto de Algeciras sufre los efectos del conflicto de la estiba con una sensible bajada de su actividad y también con el retraso de decisiones estratégicas para su futuro. La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) anunció ayer haber registrado un 11% menos de tráfico durante el pasado febrero respecto al mismo mes de 2016, lo que se atribuyó desde la administración marítima a la situación de inestabilidad que atraviesa el sector de la estiba.

El tráfico total del puerto de Algeciras cayó en el segundo mes del año hasta los 7,1 millones de toneladas, mientras que doce meses antes febrero se saldó con 7,9 millones de toneladas. La mercancía general se limitó a 4,4 millones de toneladas (un 14,6% menos que en el mismo mes de 2016) mientras que el número de contenedores manipulados por las dos terminales descendió un 17,4% hasta 291.790 unidades, 61.578 cajones menos que en febrero de 2016 (353.368). El de Algeciras es el único de los grandes puertos del país que ha difundido sus cifras de actividad de febrero, el primero afectado de lleno por el conflicto de la estiba. El Ministerio de Fomento anunció el 3 de febrero su intención de liberalizar el sector por decreto ley y obtuvo como respuesta por parte de los sindicatos la convocatoria de huelga.

Los paros previstos en febrero no llegaron a secundarse al abrirse la negociación con la patronal, pero el efecto de la mera convocatoria se deja notar en datos como que en los 28 días de febrero operaron en el puerto de Algeciras 230 buques portacontenedores, 52 menos que en 2016 (282). Y como consecuencia de la menor llegada de este tipo de buques, el suministro de combustible o bunkering descendió un 12,4%, según la APBA. Todo apunta a que en marzo la situación será igualmente desfavorable, puesto que compañías como Maersk Line pusieron en marcha a finales de febrero planes de contingencia para evitar las escalas en España que ya han provocado el desvío de una docena de buques de la compañía de Algeciras a otros puertos. Entre los beneficiarios está el marroquí de Tánger-Med.

"La bajada de tráficos en febrero es un fiel reflejo de la inestabilidad que se ha creado en los puertos con la situación de la estiba. La inestabilidad no la ha provocado la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que todos tenemos que acatar, sino la forma que se ha elegido para aplicarla, tarde y sin consenso", valoró el presidente de la APBA, Manuel Morón.

Por lo que se refiere, al conflicto, Coordinadora, el sindicato de los estibadores, reiteró ayer que no habrá acuerdo antes de la convalidación si el Gobierno no acepta sentarse a negociar. Por su parte, Fomento volvió a hacer una llamada a la responsabilidad de los grupos políticos por las consecuencias económicas, en forma de multa, que tendría una no ratificación del dedreto que reforma la estiba.