Una de cada tres pymes andaluzas aún no tiene presencia en internet

A las pequeñas y medianas empresas (pymes) andaluzas les parece muy importante estar en internet, ya sea por imagen de marca o como plataforma para vender, pero una de cada tres confiesa que no tiene presencia en la red. Así lo pone de manifiesto el estudio Las pymes españolas en el ámbito on line presentado ayer por eBay en Sevilla y basado en una encuesta a 1.235 gerentes de compañías de hasta 200 empleados. Se trata del primer informe en España que analiza en profundidad la situación de las pymes en relación al comercio electrónico.

"El 31,4% de estas empresas en la comunidad andaluza no tienen ni siquiera una página web informativa", se sorprendía ayer el director Comercial de eBay en España, José Ángel López, que realizó la presentación en la Cámara de Sevilla acompañado por María Naranjo, directora de la División de Información y Servicios Personalizados de ICEX. Y a ese dato se añade "otro también preocupante": sólo el 23% de estas empresas en la región comercializan sus productos por internet. ¿Por qué esta tasa tan baja? Por falta de formación. El 43% de sus responsables admiten que no se siente preparado para que sus negocios den el salto al mundo on line.

Otra de las asignaturas pendientes es el salto a los mercados internacionales. El estudio muestra que las pymes andaluzas prefieren operar a nivel local (67%) y autonómico (21%), mientras que sólo una de cada diez se atreve con otros países por desconocimiento, costes, barreras legislativas y de idioma o dificultad para encontrar socios fiables. Sin embargo, algunas de estas firmas empiezan a ver como aliadas a plataformas de venta on line como eBay, Amazon o Alibaba para hacer crecer su negocio en el exterior sin grandes inversiones ni riesgos. "El comercio electrónico puede jugar un papel fundamental en la internacionalización de las pymes", indicó Naranjo, que resaltó la utilidad de la Guía práctica de e-commerce para pymes, autónomos y emprendedores elaborada por eBay y el ICEX.