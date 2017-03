El resultado holandés reabre el debate sobre la presidencia del Eurogrupo

El presidente del Eurogrupo, el laborista holandés Jeroen Dijsselbloem, afirmó ayer que dependerá de los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona que siga en la presidencia hasta el final de su mandato, en enero de 2018, si antes se nombra a un nuevo titular de esa cartera en su país. La continuidad de Dijsselbloem al frente de la presidencia del Eurogrupo está en cuestión después de que su partido, el laborista PvdA, cayese de 38 a 9 escaños en las elecciones celebradas en Holanda el pasado día 15, lo que le deja con pocas opciones de obtener una cartera ministerial en el Gobierno de coalición que aún debe formarse.

Dijsselbloem subrayó que "es pronto para decir si habrá un lapso entre la llegada del nuevo ministro" y el final de su mandato como presidente del Eurogrupo . "En esa situación, si hay un lapso de tiempo entre ambos depende del Eurogrupo decidir cómo quiere proceder", añadió.

Dijsselbloem señaló que la cuestión se discutirá entre los ministros "en los próximos meses. Usaremos el tiempo que tenemos para mirar y ver qué soluciones preferirían", dijo, con lo que dejó la puerta abierta a apurar su mandato aún cuando no renueve como ministro si tiene el respaldo de sus colegas de la Eurozona.

Las reglas internas del Eurogrupo fijan que los candidatos a la presidencia deben ser ministros de Economía o Finanzas o una cartera relacionada, como Tesoro o Presupuestos, pero esto no afectaría a Dijsselbloem en el caso de que pudiese mantenerse en su cargo hasta el final de su mandato en enero de 2018.

El ministro español de Economía, Luis de Guindos, que disputó la presidencia a Dijsselbloem en 2015, aseguró que este "tendrá que tomar las decisiones que considere convenientes y el resto de miembros del Eurogrupo lo valoraremos" y añadió que "en este momento el Eurogrupo tiene presidente". "Las reglas son un poquito evanescentes (...) pero en principio yo no soy candidato de nada, no voy a prejuzgar nada", dijo De Guindos preguntado sobre si se presentará como candidato. Dijsselbloem "es ministro de Finanzas y presidente del Eurogrupo, y tiene hasta principios del año que viene; no voy a adelantar ni a especular", recalcó el ministro español de Economía.