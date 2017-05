El sector eólico prevé invertir 3.000 millones en nuevas instalaciones

El sector eólico prevé que la instalaciones de los proyectos adjudicados en la subasta de renovables celebrada el miércoles, que se saldó con la adjudicación de 2.979 megavatios (MW) a esta tecnología, representen unas inversiones superiores a los 3.000 millones de euros, así como la creación de más de 30.000 empleos (directos e indirectos) en el periodo de instalación.

Ayer mismo, Gas Natural Fenosa anunció que invertirá unos 700 millones de euros en el desarrollo de los proyectos para los 667 megavatios (MW) adjudicados. Por su lado, Endesa, que se llevó 550 MW ya anticipó el miércoles una inversión de 600 millones en instalaciones a través de su filial Enel Green Power, algunas de ellas en Andalucía. La gran triunfadora, la aragonesa Forestalia, con 1.200 MW, no ha especificado aún el montante que destinará a sus proyectos. Otro actor relevante en el sector de renovables español, Acciona -que no participó en la subasta- aseguró ayer que no acudirá a ninguna puja en el país mientras no cambie la regulación y que se centrará en el mercado internacional.

Más allá de cada empresa, la Asociación Empresarial Eólica (AEE), que representa al 90% del sector eólico español, afirma que el resultado de la subasta verde "da esperanza al sector en España, tras varios años de letargo". Así, subraya que el resultado de la subasta muestra que la eólica es en la actualidad "la tecnología que puede lograr un mayor cumplimiento de los objetivos a 2020 a un menor coste para el sistema". No obstante, la AEE reclama una planificación energética para los próximos años que tenga en cuenta las necesidades energéticas y de descarbonización del país a largo plazo y garantice un mix equilibrado entre las diferentes tecnologías.

Para ello, considera necesario un calendario de subastas que, "más allá incluso de los objetivos europeos a 2020", tenga en cuenta tanto los compromisos internacionales en materia medioambiental (el Acuerdo de París y los Objetivos de la UE a 2030) como los hitos necesarios de cara a una ordenada transición energética.

Además, señala que la eficacia real de la subasta se conocerá en diciembre de 2019, cuando todos los proyectos adjudicados estén funcionando y contribuyendo a cumplir los objetivos europeos a 2020. La AEE confía en que todos los actores implicados en el proceso -promotores, fabricantes, entidades financieras, administraciones públicas, autonómicas y municipales, etc.- "pondrán todo de su parte para ello".

La patronal recuerda también que el hecho de que los parques adjudicados en la subasta vayan a instalarse sin incentivos "no quiere decir que los que se construyeron en el pasado no los necesiten", por lo que pide que se respeten los incentivos hasta el final de su vida útil regulatoria.