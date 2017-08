Los sindicatos dejan la huelga de Aena en suspenso por la expectativa de acuerdo

Ccoo, UGT y USO, sindicatos mayoritarios en Grupo Aena, decidieron ayer recoger el guante de Fomento, que pedía más tiempo para negociar, y no convocar formalmente la huelga de 25 días a partir del 15 de septiembre. Quedan, pues, a la espera de las respuestas que el secretario de Estado de Infraestructura, Transporte y Vivienda y presidente de Enaire, Julio Gómez-Pomar, ponga sobre la mesa el próximo jueves 7 de septiembre en una reunión que mantendrá con los representantes trabajadores.

"Nos pidió más tiempo y se comprometió a trasladar nuestras reivindicaciones a los ministerios afectados (Hacienda y Empleo) poniéndose al frente de la negociación para desbloquear el conflicto. Nos da igual qué secretario de Estado lleve la negociación, entendemos que forma parte del Gobierno, pero queremos respuestas", aseguró ayer el responsable de Relaciones Institucionales de UGT en Aena, Raúl Gómez.

El Gobierno responderá el 7 de septiembre a la demanda de aumentar plantillas y subir sueldosHacienda debe aceptar un incremento de personal superior a otros entes públicos

Las ejecutivas sindicales en las dos empresas valoraron "positivamente" el plazo solicitado por Gómez-Pomar, quien parece que llevará el peso de la negociación, y esperarán al encuentro previsto para la próxima semana.

Los tres sindicatos entienden que el plazo pedido por Fomento es "lógico", una vez que el propio Gómez-Pomar ha sido receptivo a sus demandas, tanto salariales como de aumento de plantilla. Según la versión sindical, las consideró "justas" y "asumibles", y manifestó su compromiso de iniciar las gestiones necesarias para desbloquear el conflicto.

Los sindicatos insisten en que han perdido el 8% de poder adquisitivo desde el inicio de la crisis y del 2,8% desde 2013, año desde el que Aena gana dinero. Así, reclaman un aumento salarial superior al 1% y una tasa de reposición que vaya más allá del 100%, y que cifran en 700 efectivos -450 plazas en Aena y 250 en Enaire-, entre otros aspectos. "Queremos que se repercuta el incremento de productividad del 18%, donde los trabajadores somos parte fundamental", ha afirmó el representante de UGT.

Pese a que la huelga no se convocará formalmente en los próximos días el preaviso continúa vigente. Si no hay acuerdo, los paros arrancarían el 17 de septiembre y no el 15, como estaba previsto inicialmente, debido al retraso en la formalización de los paros.

Éstos afectarían a unos 11.000 trabajadores de colectivos como bomberos, sanitarios, señaleros, técnicos de operaciones y de mantenimiento aerpoportuario, como el servicio del SATE en Barajas (equipajes), técnicos de navegación aérea y administrativos, entre otras categorías.

Por parte del Gobierno, el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, se mostró ayer "moderadamente optimista" sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo la próxima semana. Para él, la reunión de ayer fue "un paso relevante para seguir avanzado hacia un acuerdo". "Esa es la forma de afrontar un proceso de negociación", celebró el ministro.

De la Serna informó de que antes del encuentro del próximo 7 de septiembre se mantendrán otras reuniones entre representantes sindicales y las dos empresas sobre cuestiones más concretas, relacionadas con la organización del trabajo de cara a avanzar para establecer el marco en negociación.

En cuanto a las exigencias de los sindicatos del incremento de plantilla por encima de la tasas de reposición afirmó: "Tomaremos una decisión como Gobierno". Reconoció que Hacienda tiene la competencia de establecer las subidas salariales, pero también afirmó que la decisión se tomará conjuntamente. "Hacienda y Fomento somos uno, son la misma cosa", proclamó.