Los sindicatos andaluces no descartan protestas en los aeropuertos de la región

Los sindicatos UGT y CCOO no descartan algunas movilizaciones en el sector de la seguridad de los aeropuertos andaluces por las malas condiciones laborales, aunque no hay aún nada decidido en ese sentido, según indicaron varias fuentes, que estiman que las protestas pueden extenderse a la actividad de la seguridad en general, y no sólo a la de los aeropuertos.

Fuentes de UGT indican que en Andalucía los trabajadores de seguridad de los aeropuertos están a la expectativa y prevén convocar en unos días asambleas para tomar alguna decisión. UGT pide que las empresas concesionarias del servicio de seguridad cumplan los convenios. "A la hora de pagarnos los complementos las empresas nos dicen que no tiene dinero, por lo que ya es hora de que el sector se levante y diga que hasta aquí hemos llegado", se afirma desde UGT. El sindicato denuncia que la mayoría de las compañías no respeta el convenio nacional y, para UGT, "hasta que el Gobierno no intervenga no se solventará esa situación". También pide que "los servicios que ofrecen el Gobierno, los ayuntamientos o la Junta se ofrezcan a empresas que sí cumplen" con los trabajadores.

Por su parte, fuentes de CCOO apuntaron que las concesiones a la baja son "una constante no solo en el sector de vigilancia sino en otros como la limpieza", por lo que "no se descarta para nada que haya movilizaciones".

Las fuentes precisan a Europa Press que "los trabajadores de seguridad de los aeropuertos andaluces tienen problemas y carencias, pero en concreto los complementos que demandan en el aeropuerto de Barcelona son complementos que ya tienen ganados por sentencia judicial".

"En todas las empresas y servicios que operan en los aeropuertos hay ERE, ERTE y descuelgues de convenio y condiciones laborales mermadas", lamentan desde el sindicato.