En teoría, en Andalucía existe una enseñanza bilingüe. En teoría, eh, sólo en teoría, porque todo el mundo que tenga hijos en la ESO sabe que los resultados distan mucho de ser los deseados. Y es normal que sea así, ya que ese programa bilingüe tenía una finalidad puramente electoralista y se improvisó de la noche a la mañana sin tener profesores cualificados. Hasta ahora, los docentes del programa debían acreditar un nivel B2 de inglés, aunque con ese nivel no se puede dar una clase ni nada que se le parezca. A partir de ahora, la Junta va a exigir un nivel superior, el C1, que ya es un nivel aceptable, pero tampoco creo que sirva para dar una clase enteramente en inglés. Porque en eso consiste un programa bilingüe, ¿no?, en dar las clases de Biología o de Filosofía directamente en inglés. Y eso es difícil, muy difícil.

O sea, que lo que aquí tenemos son unos profesores que dan clases en inglés, sin saber el suficiente inglés, a unos alumnos que en muchos casos tienen graves problemas para entender el castellano (el castellano, repito). Por supuesto que habrá venturosas excepciones en algunos institutos y colegios, pero cualquiera que conozca lo que ocurre en nuestras aulas sabe que las cosas son así. Y la culpa no es de los docentes ni de los alumnos, sino de un programa que se ha puesto en marcha sin contar con los medios necesarios, y sobre todo, del hecho gravísimo de que la enseñanza primaria no fomente en absoluto la lectura comprensiva, que es la única herramienta que permite un buen aprendizaje lingüístico. Tal como están las cosas, es imposible que unos alumnos que apenas entienden un texto mínimamente complejo en castellano sean capaces de seguir un programa de enseñanza bilingüe, tengan o no buenos profesores. Uno de nuestros mejores pedagogos, Gregorio Luri, ha dicho docenas de veces que el fracaso escolar es fundamentalmente un fracaso lingüístico. Y el mayor escándalo de nuestra escuela es que en Cuarto de Primaria ya se puede identificar a todos los niños que van a fracasar académicamente. Pero esos niños no tienen ni recorridos especiales ni temarios adecuados ni nada de nada, a no ser la dedicación especial de algunos profesores que se quitan horas de su tiempo libre. Es decir, que con C1 o con B2 el programa de enseñanza bilingüe seguirá dando resultados decepcionantes. Como tantas y tantas cosas más.