"En el Rocío no todo es una fiesta y una borrachera"

José Romero es el hermano mayor de la Hermandad del Rocío de la Macarena y se estrena en este cargo tras ganar las elecciones el pasado octubre. En menos de siete días, pondrá rumbo a la aldea tras una semana algo convulsa por los hechos acontecidos en la casa hermandad con el precinto por parte de la Policia Local del ambigú tras las denuncias vecinales.

¿Cómo se viven estos días a la espera del inicio de la romería?

Pues uno lo vive con nerviosismo e incertidumbre, ya que la salida de este año es nueva. El próximo miércoles cambiaremos el recorrido. Seguiremos pasando por San Lorenzo pero buscaremos llegar con tiempo para despedirnos del Cristo de la Expiración del Cachorro. Todo depende de la temperatura que haga ese día, si agradable, los animales van más rápido. Tenemos que despejar el cruce de la A-49 a las 10:49 aproximadamente.

¿Qué partes meteorológicos maneja para esos días?

Pueden caer posibles chubascos. Pero después de las grandes tormentas del año pasado, ya estamos acostumbrados. Una lluvia viene bien para despejar de polvo el camino. Nosotros tenemos preparado los capotes para que no nos afecte la lluvia.

Anteriormente fue alcalde de carretas y este año es hermano mayor, ¿cambia la responsabilidad?

Siendo alcalde de carretas uno tiene mucha responsabilidad, ya que tiene que velar por las paradas, que todo vaya bien. El hermano mayor es la máxima autoridad, pero el alcalde de carretas es el encargado de que todo vaya bien en la romería, por ello, hemos creado un equipo con experiencia.

¿Cuáles son los momentos más especiales de la romería?

Hay bastantes. La despedida de la basílica del Señor de la Sentencia y la Esperanza Macarena, la despedida del Señor de Sevilla. Si llegamos a buena hora, la despedida del Cachorro, tras más de cinco años sin hacerlo. El paso por el Vado del Quema es uno de los momentos más importantes en el que las ilusiones se convierten en realidad. También la presentación en Villamanrique y ante la Virgen del Rocío. El culmen es cuando la Virgen del Rocío llega en su noche al Acebuchal y allí la esperamos. Suele llega en torno a las cuatro de la mañana pero como dicen los almonteños, la Virgen llega cuando ella quiera.

¿Cómo se hace uno rociero?

El veneno lo tiene que asimilar uno y se tiene que sentir de verdad. No todo es lo que se comenta en algunos sitios de que es todo una fiesta y una borrachera. En la romería se come, se bebe y se canta, pero para ser rociero hay que compartir el amor por la Virgen del Rocío.

En los últimos días se habla más de lo ocurrido en el ambigú que de la romería en sí…

- Estamos en situación de arreglarlo. Yo me he reunido con algunos vecinos que me han expuesto sus motivos, algunos entendibles. Nosotros vamos a poner medios para que no se vuelva a ocurrir. Uno de ellos es impedir que se puedan sacar vasos a la calle. De todas formas, estamos trabajando para arreglar la situación.