"El año pasado demostramos por qué se va al Rocío"

José Román es el Hermano Mayor de la Hermandad del Roció de Triana. Este año, la Hermandad saldrá desde la Iglesia de Santa Ana como consecuencia del año Jubilar. Román explica a Diario de Sevilla las novedades de la próxima romería y hace un repaso de lo vivido el anterior.

- ¿Cuáles son las novedades de este año?

- Este año salimos de Santa Ana como consecuencia del año Jubilar. Estaremos a las 7:30 en el dintel de nuestra capilla para hacer el traslado del simpecado al templo y a las 8:00 tendremos la misa de romeros. A las 11:30 tenemos que estar en la glorieta de los Descubrimientos. También tenemos dos paradas nuevas en las proximidades del Vado del Quema y que son a consecuencia del convenio que firmamos con la Consejería de Medio Ambiente, cuyo espíritu es consolidar el camino desde Sevilla hacía el Rocío con paradas en espacios públicos que son el Corredor Verde y el Colmenar, propiedad de la Delegación de Medio Ambiente de Sevilla.

- ¿Qué diferencia a la hermandad de Triana de las otras?

- Cada una tiene sus características. A nosotros nos mueve la devoción a la Virgen. Llevamos mas de 200 años y tenemos nuestra identidad en la hilera de carretas que la acompañan. Llevamos 34 carretas de bueyes, además de la del simpecado. Es una apuesta importante, que no es fácil. Ese ganado se está domando desde febrero en la finca de Torrequemada, con un gran esfuerzo económico, pero a su vez está manteniendo y recuperando ese oficio del carretero que hoy ya tiene poco sentido, puesto que los transportes ya no se hacen en carreta. De hecho, hemos creado una escuela de carreteros desde el mes de noviembre. Allí se pretende fomentar la afición a la doma del ganado de carreta y que las generaciones venideras tengan un lugar donde aprender el oficio. Nuestra hermandad se organiza por grupos o por familias que tienen su propia organización. También por su forma de acompañar al simpecado, al que nunca le falta gente entorno a la carreta, los sones, las plegarias a la virgen y el saber compartir en grupo y vivir la naturaleza. Entiendo que la Virgen no se apareció caprichosamente en ese lugar. Tenemos que ser cuidadosos con el entorno para poder disfrutar de él.

- ¿Se frivoliza con la romería del Rocío?

- A todos los rocieros nos importa que el Rocío se entienda como es, cual es su esencia y su realidad, que no es otra que rendirle culto a la Virgen. Ella nos guía durante todo el año. Nosotros llevamos más de 40 años con las colonias de verano en las que asisten más de 180 niños de familias desestructuradas que tienen así un veraneo. Por otro lado, tenemos una residencia para disminuidos psíquicos en Castilleja. También ayudamos a las familias con las cartillas del economato a las familias de Triana. Eso es lo que denominamos como ‘Trianidad', el otro Rocío. Efectivamente hay otra visión colateral que existe. Nuestro propósito es llegar a la sociedad con la realidad tangible de las hermandades del Rocío.

- ¿Cuáles son los momentos importantes?

- La salida por el barrio es muy especial. El barrio se vuelca y es un día de júbilo. Hay una obra de Joaquín Turina respecto a la romería de Triana. Esto viene de hace mucho tiempo. Otros momentos durante el camino son el paso del Vado del Quema, también el paso de la raya real o las misas en el camino, en las que podemos estar dando 500 comuniones y por supuesto la llegada a los pies de la Virgen, que es el momento culmen y en el que todo cobra sentido.

- ¿Qué dicen los partes meteorológicos?

- Ya no tenemos motivos para preocuparnos y echarle cuenta a los partes. Después de la romería de 2016, ya sólo tenemos que ocuparnos y no preocuparnos. El año pasado se vieron momentos de saber a lo que se va. Hubo momentos en los que la Virgen se apareció para echarnos una mano. Por ejemplo, el día de la salida, nuestra primera parada en el camino, la de Bollullos, estaba anegada de agua. La alcaldía de carretas entendía como solución los aparcamientos del Torreón de la Juliana. Yo me puse en contacto con ellos. Cuando llamé a la persona que cogió el teléfono y le conté lo que ocurrió, dicha mujer me contestó diciéndome me llamo Rocío por la Virgen. Gracias a eso tuvimos un sitio donde parar.

- ¿Sirvieron los chaparrones del año pasado para algo más que anegar los caminos?

- El año pasado, a las 6 de la mañana del sábado rumbo a la presentación, iban en torno a 2.000 personas al lado del simpecado sin saber si iban a tener avituallamiento, ya que los vehículos de apoyo iban detrás de la última carreta para no interrumpir el ritmo del paso. El año pasado fue complicado pero se demostró a lo qué se va al Rocío y por qué se va.