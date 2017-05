Un camino con más romeros

Un Rocío con sol y a menos de 35 grados

Este Rocío poco tendrá que ver, en cuanto a lo meteorológico, con el de 2016, marcado por una lluvia constante que anegó los caminos. Las hermandades no pudieron atravesar el Vado del Quema y la Raya Real se cerró a los peregrinos, que tuvieron que transitar por la conocida como carretera de la fresa para llegar a la aldea almonteña. Momentos que, según el presidente de la Matriz, Juan Ignacio Reales, mostraron "un testimonio importante de fe y de que el Rocío no es sólo fiesta". La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que desde mañana hasta el jueves las máximas no superen los 34 grados, por lo que el calor no será excesivo. No habrá riesgo de lluvia.