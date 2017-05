El subdelegado del Gobierno insta a cumplir con los horarios "para causar las mínimas molestias"

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Ricardo Gil-Toresano, ha presidido la reunión de coordinación con las Hermandades del Rocío de Sevilla que realizan su peregrinación el martes y en la que han participado Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local de diferentes municipios, DGT, Protección Civil estatal, responsables de las Hermandades y la Junta de Andalucía. Gil-Toresano ha destacado la coordinación existente entre todos los estamentos implicados "para que la peregrinación transcurra en las mejores condiciones y se causen las mínimas molestias al resto de ciudadanos".El subdelegado del Gobierno ha elogiado la disposición de las distintas Hermandades "para contribuir en una salida y regreso ordenado desde la capital”, así como por las diferentes localidades por donde pasan buena parte de los rocieros sevillanos en su peregrinar.En la reunión de coordinación, celebrada en la Subdelegación del Gobierno, se ha tratado el estado de algunas vías que no se encuentran en condiciones para el paso de las carretas de tracción mecánica, por lo que se han buscado vías alternativas.El ajuste de los horarios entre las hermandades que mayor número de peregrinos tienen fue uno de los aspectos destacables de la reunión, fijándose los mismos no sólo para la salida de Sevilla capital, sino también para su paso por todas las localidades por las que transcurren una vez que toman la cuesta del Carambolo.Gil-Toresano ha remarcado la importancia que tiene cumplir con los horarios, siempre que no haya imprevistos "para no alterar el normal transcurrir de los romeros", al igual que ha puesto en valor "la importancia y dedicación del dispositivo que rodea a las Hermandades para solventar cualquier incidencia".