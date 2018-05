Una 'yunta' de Soria a Gines

"Esto no lo puedo vivir en mi lugar de residencia", explica sonriente Paloma del Río. Una boyera aficionada que guarda sus días libres como trabajadora en una residencia psiquiátrica de Soria para hacer su tercer camino al Rocío. Lo hace manejando los bueyes de la carreta Como Gines me enseñó. "Me gusta mantener estas cosas tan bonitas", afirma esta yuntera castellana refiriéndose a la tradición de la carretería que le hace transitar la Ruta de la Plata cada primavera para "seguir aprendiendo de los profesionales".

Su condición de mujer y su lugar de nacimiento marcan su participación en la romería, de la cual destaca "la hospitalidad, la amabilidad y la fe". Del Río, que baja "al sur" cuando puede, empezó su periplo rociero hace tres años con Écija, para continuar la pasada edición y la presente con la Hermandad de Gines.

No obstante, su plegaria a la Virgen del Rocío es similar a la que hace cualquier peregrino criado en Andalucía y en una familia rociera: "le pido que nos cuide a todos: a los buenos, a los malos y a los regulares".