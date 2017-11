"Gracias a BBVA, hemos logrado estar en las mejores radios del país"

El trío llamado Maico se ha hecho mayor y ahora, convertido en banda, ha logrado hacerse un hueco en el mercado nacional de la música gracias al single How we dreams, nueva canción corporativa de BBVA, extraída del disco del grupo, Emotional Tourist. El sonido de Maico (pop con pinceladas de soul, rock y tecno) junto con la armonía de Miguel Barceló como voz principal, conforman la banda sonora perfecta para este nuevo rumbo de BBVA. Maico se encuentra en un momento de crecimiento y desarrollo artístico y este himno es también una oportunidad para ellos.

-¿Qué ha supuesto para vosotros el apoyo de BBVA?

-NITO: Gracias a BBVA hemos conseguido estar en las mejores radios del país (Cadena 100, 40 Principales...). Ha sido un impulso a corto plazo impresionante y, a largo plazo, la canción estará muy presente, porque, si se repite la historia de Adelante, la usarán durante los próximos 10 años.

-JOAN: Además, con Spotify y Youtube, las reproducciones han aumentado, ha sido brutal. Es un buen empujón.

-¿Hoy día son más importantes las plataformas digitales que el CD físico?

-J: Ahora mismo, la venta de cedés se ha parado bastante y todo el mundo, a través de Spotify, puede escuchar toda la música gratuitamente y eso ha sido un lastre para la industria del disco.

-N: Hace 10 años, para hacer un ranking se fijaban en discos, pero ahora, las listas de streaming puntúan un 35%, que es una barbaridad. Hoy día tienen mucho más peso las plataformas digitales que la venta de discos.

-Pero Youtube es gratuito...

-N: Es publicidad. Cuando un grupo saca un rédito de todo esto es cuando toca en directo. Pero bueno, es una manera gratuita de mostrar tu arte al resto del mundo, con lo cual tiene su parte buena y su parte menos buena.

-Miguel, tu voz me recuerda mucho a la de Mick Hucknall, cantante de Simply Red. No es casualidad que tengáis ese ramalazo soul...

-MIGUEL: ¡Gracias! También recuerda a las negras del soul, lo cual me llena de orgullo de satisfacción. Me gustaría no recordar a nadie, pero, mientras recuerde a gente buena, no hay problema.

-¿Es verdad que cantáis en inglés por el color de la voz de Miguel?

-J: Probamos a cantar en castellano, pero vimos que la transmisión del mensaje y de las emociones era mucho más palpable cantando en inglés.

-N: También es el efecto maquetitis. Cuando empiezas con un idioma lo tienes tan interiorizado que, cuando lo quieres cambiar, no estás en tu sitio. Con el inglés creo que llegamos mejor a la gente que nos escucha.

-L. A., The Prussians, Oso Leone, Maico... Hay un fuerte movimiento de grupos en Mallorca que cantan en inglés. ¿A qué creéis que es debido?

-N: Cuando haces una creación, te sale lo que has mamado de pequeño y, si toda la vida has escuchado música en inglés, al final compones en ese idioma.

-J: Desde siempre hay muy buenos músicos en Mallorca, con mucha calidad, y eso se palpa en el ambiente. En las salas de conciertos siempre hay grupos con propuestas musicales interesantes.

-Teniendo en cuenta el tremendo éxito de grupos como Love of Lesbian, Lori Meyers o Vetusta Morla, ¿se ha vuelto lo indie demasiado comercial?

-N: El indie es el nuevo mainstream. En España estaban súper segmentadas las dos categorías y ahora no. Programas como 40 Trending hacen que esas fronteras estén más difusas. Nosotros estamos en medio: lo mismo sonamos en Los 40 que en Radio 3.

-¿Cómo surge la idea de formar Maico?

-N: Fue un encuentro entre Miguel, Tomeu y yo. Empezamos a tocar temas que Miguel ya tenía hechos y flipé con ellos. Pensé: ¡Qué pedazo de voz! Y así recuperé la ilusión por la música, con un concepto acústico, íntimo, que gustó mucho en Mallorca. Tras la aparición en escena del productor Toni Noguera, Maico cambió de rumbo y empezó a perfilar un estilo más definido. Hicimos mucho trabajo de laboratorio en el estudio para darle un color a lo que hacíamos y, poco a poco, se incorporaron Emilio, Ángel y Joan, mientras que Tomeu abandonó el grupo.

-¿De dónde surge el nombre de Maico?

-M: Mi hermana me llamaba así: "¡Maico, a comer!". Luego, estábamos los tres en el estudio y, pensando en el nombre, salió Maico, que es un nombre fácil de recordar, no es un nombre compuesto y suena bien en cualquier idioma.

-N: Y la O con grafía escandinava fue una licencia que se permitió el diseñador y ya nos hemos acostumbrado a ella.

-¿Estáis preparando ya las canciones para un segundo álbum?

-J: Siempre estamos escribiendo, pero la idea de grabar un segundo disco sería a largo plazo, a finales de 2018.

-N: Hay un contrato que se tiene que cumplir. Lo que se quiere, por parte del grupo y del sello, es que este primer disco queremos explotarlo todo lo que podamos, desarrollarlo y hacer cuantos más conciertos, mejor. La hoja de ruta a seguir es presentar un nuevo disco a principios de 2019.

-¿Qué opináis de programas como Operación Triunfo, La Voz o Factor X?

-J: Son plataformas para explotar tu talento. Las veo bien a pesar de que impliquen también algo de frustración, porque no todos triunfan.

-N: De hecho, conocemos a gente de Mallorca que ha ido a estos programas y no le van nada mal las cosas. Es una forma de que la gente te pueda ver.