Atractivos gaditanos

Tras lo que califican como "un minucioso estudio", en el que han entrevistado a mil mujeres, se ha concluido que los hombres más atractivos son los nacidos en Cádiz. Según la Universidad de Salamanca, nada menos. Se me ocurren objeciones al trabajo, pero las espanto como moscas. Para un indicador que nos favorece, ¿vamos a ponernos quisquillosos? En esto, haré como don Quijote. Probó una vez su celada y viendo que se deshacía, ya no se metió en más dibujos, "de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza y, sin querer hacer nueva experiencia della, la diputó y tuvo por celada finísima". Yo tengo por estudio finísimo el de los gaditanos más atractivos, ea, y a la página www.12minutos.com donde se publica la noticia, como un medio de enorme prestigio.

No sé si la investigación universitaria se ha preguntado las causas, más allá de las fotografías concretas de los particulares modelos que mostrase de cada región. Se me ocurre una. La belleza es contagiosa. Es posible que el blanco de las calles estrechas de Cádiz, la elegantísima decadencia de sus casas-palacios y, sobre todo, el mar azul al fondo de las vistas, haya hecho su parte. El profesor Ángel Ruiz, que es de Burgos, cuando vino a Cádiz, quedó muy impresionado por la ciudad, pero advirtió que a las ciudades con mar había que aplicarle un coeficiente de reducción, porque compiten deslealmente con las de interior. Ese azul del mar rematando cada panorámica es invencible. Pero aunque las fotos fuesen en un paso de cebra de la avenida, el mar, que se ha visto a todas horas, se lleva en los ojos, como decía el poeta Leopoldo Panero que él llevaba el monte Teleno que había presidido su infancia, y hasta se lo había pasado a sus hijos por la sangre. No me mueve un orgullo personal, ojo, sino el prurito de la tierra. Para empezar, soy siempre el que pierde, por principio, todas las estadísticas, la excepción que confirma las reglas. Luego, resulta que el estudio determina que los hombres atractivos "nacieron" en Cádiz, y a mí me llevaron a nacer a Murcia, de donde era mi madre. Lo hicieron inconscientemente, sin saber que me privaban sin remedio de tan enorme sex-appeal. Finalmente, el minucioso estudio salmantino establece que son los nacidos en Cádiz capital. Los de pueblo no somos tan atractivos, encima. Yo me alegro por mis vecinos capitalinos y, de lo mío, no me quejo, por motivos que explicaré mañana.