Cantares vivos

Mañana presentaré en la Biblioteca Pública Provincial de Cádiz el último poemario de José Mateos, Otras canciones (Pre-Textos). Siendo el acto en la biblioteca de los gaditanos, he recordado que, aunque Mateos es todo lo contrario de un poeta local, provincial o regional, es un orgullo para la provincia, y que había que decirlo. A mí me lo dejó claro, mucho antes de conocerlo, una anécdota.

Era yo un veinteañero lírico-herido y acudí a un curso en los cursos de verano de El Escorial. Allí topé con un poeta cántabro un poco mayor que yo, pero bastante reconocido ya por entonces: Lorenzo Oliván. Fui a saludarlo y me respondió fríamente. Pero el enterarse de que era de Cádiz despertó su interés. Me preguntó: "¿A qué poetas conoces?" Hacía unos años que mi padre había coincidido en la Academia de Bellas Artes del Puerto de Santa María con Alberti y había surgido una curiosa amistad intergeneracional. De vez en cuando, mi padre me llevaba a charlar con el poeta. La casa de mis padres se llama "Cal y canto", no, como creará alguno de mis más fieles y críticos lectores, por la cerrazón de nuestra mente, sino porque era un título de Alberti, y él diseñó el azulejo. El caso es que le dije a Lorenzo Oliván que conocía mucho a Rafael Alberti. Supuse que le epataría. No. Volvió la frialdad. Me preguntó si no conocía a José Mateos. No. ¿No? ¿Ni a Francisco Bejarano, ni a Felipe Benítez Reyes, ni a Benítez Ariza ni a Juan Bonilla? "Sólo de leídas", le confesé. Se fue, decepcionado, dejándome desconcertado.

Más tarde comprendí que Alberti ya estaba en el Parnaso, y que conocerle, personalmente o no, hacía poca o ninguna diferencia en lo poético activo. En cambio, los otros poetas estaban creando en esos momentos y tratarlos era una garantía de obra viva y palpitante. Fue una lección.

Era privada y personal, pero ahora la ofrezco con la esperanza de que muchos más en la provincia de Cádiz comprendan el privilegio que supone tener en nuestra tierra una de las vetas más ricas de la poesía en español actual. Hasta podríamos tener una denominación de origen, si quisiéramos, pero nos basta con saber que tantos poetas son fieles a su origen y hacen aquí una poesía que interesa a todo el mundo.

De la de José Mateos hablaremos en la presentación, que es su sitio. Pero valgan estas líneas como anuncio del acto y, sobre todo, como aviso del privilegio de tener tanto poeta entre nosotros.